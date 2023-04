Spectaculaire accident sur la route de Schoelcher mais plus de peur que de mal

Un spectaculaire accident au petit jour sur la route de Schoelcher. Une voiture avec 2 passagers à son bord, s'est retrouvée suspendue sur une glissière en béton. Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour prendre en charge des blessures légères.

Daniel Betis •

Ce vendredi (14 avril), entre 5h et 5h 30, au niveau du rond-point permettant l'accès vers les quartiers Plateau Fofo et Ozanam à Schoelcher, le conducteur d'une voiture et son passager, se sont retrouvés sur la glissière en béton, peut-être à cause d'une chaussée légèrement mouillée par une ondée du matin.

Un blessé léger est pris rapidement en charge par le VSAB (Véhicule de Secours et d'Assistance aux Victimes) des sapeurs-pompiers.

L'occasion de rappeler aux usagers de la route de redoubler de prudence, surtout par temps de pluie, car le risque d'accident corporel est multiplié par 2, selon les statistiques.

Parmi les facteurs recensés, la visibilité et l'adhérence des pneumatiques. Adapter sa conduite, réduire sa vitesse sont de mises par temps de pluie.

Accidents en hausse en Martinique

Selon les derniers chiffres disponibles, le mois de mars 2023 a été un mois défavorable avec 4 tués, sur un total de 8 depuis le début de l'année 2023 (67 accidents, 4 tués, 86 blessés dont 24 blessés hospitalisés) et notamment par rapport à mars 2022 (40 accidents, 1 tué, 67 blessés dont 22 blessés hospitalisés), les accidents et les blessés sont en hausse, indique la DEAL Martinique.