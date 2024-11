Stéphanie Ventôse, une jeune chef d'entreprise martiniquaise prête à s'imposer dans le monde du travail

Partager :

La Mission locale du Nord accompagne et encourage les jeunes Martiniquais dans leurs projets d'entreprise. 7500 y sont inscrits avec l'objectif d’aboutir à une insertion sociale, à l’image de Stéphanie Ventôse, le prix coup de cœur du village de la création et l’innovation 2024. (Re)voir le reportage d’Irène Émonides et Aude Sioul-Tidas.

Qui ne tente rien n’a rien. Stéphanie Ventôse, 23 ans, a un BTS technico-commercial et une licence Cinéma et audiovisuel en poche. Elle propose des contenus vidéo aux Petites et Moyennes Entreprises, aux associations et aux artisans. Elle répond à la question de la visibilité sur la toile, ces fameux réseaux sociaux. Avec un projet en phase d'immatriculation, Stéphanie Ventôse est auto-entrepreneur en audiovisuel. J’ai fait une étude et normalement avec les entreprises et dans le monde d’aujourd’hui, il demande vraiment beaucoup de vidéos parce que c’est ce qui fonctionne pour faire connaître son entreprise. Donc, je pense que je peux bien gagner ma vie avec ce métier. Stéphanie Ventôse Stéphanie Ventôse, une chef d'entreprise martiniquaise. • ©Martinique la 1ère Pour y parvenir, il faut de l'exigence et beaucoup d’imagination. Il faut vraiment de la patience, du temps, de la curiosité et de la créativité. C’est vraiment très important. Par exemple, juste avec le matériel, la technologie évolue beaucoup. Ça évolue constamment et même le mode de consommation du public. Donc, il faut vraiment se tenir à jour dans ce métier. J’ai eu la chance d’avoir le prix “Coup de cœur” lors du concours de la mission locale donc c’est déjà une vraie aide. Là, je travaille justement pour les économies nécessaires pour acheter le matériel. Il faut compter un peu plus de 10 000 € pour l’ensemble des outils informatiques.

