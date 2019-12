La styliste Krystel Markos croit au potentiel de Miss Martinique pour devenir Miss France

Qui sera élue Miss France 2020 ? L’élection a lieu ce samedi 14 décembre 2019 au Dôme de Marseille. La Martinique est représentée par la jeune Ambre Bozza, élue Miss 2019. "Miss Martinique a toutes les chances de décrocher l'écharpe de Miss France" déclare Krystel Markos, sa styliste-modéliste

Jean-Claude Samyde •

Au Dôme de Marseille, Ambre Bozza, Miss Martinique 2019 et Krystel Markos, styliste-modéliste, ont enchaîné les essais et les répétitions pour la cérémonie d'ouverture axée sur les tenues régionales. La Martiniquaise s’est inspirée du costume traditionnel " La Matador " en y apportant une touche de modernité.Depuis mercredi dernier (11 décembre) les répétitions s’enchaînent pour les 30 prétendantes au titre national, mais également pour les stylistes des candidates."Miss Martinique a toutes les chances de décrocher l'écharpe de Miss France" déclare Krystel MarkosLa direction de Miss-France procède depuis trois ans à un concours pour les tenues régionales des candidates.Krystel Marcos lauréate du concours pour la Martinique a financé son déplacement à Marseille avec l’aide de sponsors privés et notamment GBH (Groupe Bernard Hayot). Les stylistes des candidats ne sont pas pris en charge par l'organisation.Ambre Bozza, élue Miss 2019 est en compétition face aux vingt neuf autres candidates de toute la France et de l'outre-mer.L'élection est placée sous le signe du voyage avec la thématique "Le tour du monde des Miss".La cérémonie transportera les téléspectateurs à travers une succession de tableaux haut en couleur qui nous fera parcourir les quatre coins du monde.