Suspension des cours dans plusieurs lycées de Fort-de-France à cause d’une grève des agents de la CTM

Les responsables du lycée de Bellevue, du Lycée Professionnel Dumas Jean-Joseph et du Lycée Général et Technologique Joseph Gaillard, ont suspendu les cours en présentiel depuis ce mercredi 5 octobre 2022 "jusqu’à nouvel ordre". Mais "la continuité pédagogique" est activée à distance, rassurent les responsables des établissements concernés.

C’est "la dégradation des conditions sanitaires engendrée par le mouvement social des agents relevant de la Collectivité", qui a motivé cette décision du proviseur de Bellevue, lequel compte 1550 élèves.

Cette décision intervient 3 jours après la grève entamée le lundi 3 octobre 2022 par une partie des agents de la Collectivité Territoriale de Martinique, affectés aux services techniques et de la restauration. Ils réclament des moyens supplémentaires.

Les salles de classes, les sanitaires, l’internat, la restauration scolaire ne sont pas nettoyés. On a une accumulation de déchets avec des poubelles qui débordent, donc ces conditions ne permettent pas d’accueillir les élèves correctement. Par conséquent ils seront en distanciel jusqu’à nouvel ordre.

Au LGT Joseph Gaillard (dont l’effectif est d’un peu plus de 1000 élèves), c’est la même situation, mais le proviseur a déclenché lui aussi la continuité des cours à distance.

Les élèves sont en distanciel, parce qu’il y a effectivement un problème de nettoyage, mais nous recevons le personnel puisque l’établissement n’est pas fermé (…). Nos enfants sont restés loin de l’école durant plusieurs mois durant la pandémie et il faut qu’on parvienne à les remettre dans le bain de façon optimale. Tout mouvement, légume ou pas qui consiste à les éloigner de l’école leur sera préjudiciable. Et même si nous mettons en place le dispositif de continuité pédagogique, la classe en présentiel est toujours plus pertinente.