Suspicion de contamination par un variant du Covid-19 en Martinique

Guy Etienne •

D’après un communiqué de l’Agence Régionale de Santé publié ce jeudi 21 janvier 2021, l’homme suspecté qui a voyagé durant les fêtes de fin d’année, a présenté à son retour, des signes évocateurs de Covid-19.

"Le test RT-PCR auquel il a été soumis s’est révélé positif. Un membre partageant le même foyer a également été identifié positif."

Le test de l’homme a mis en évidence une mutation de la protéine S du virus. Un séquençage est en cours au Centre National de Référence des Virus et des infections Respiratoires de Lyon, pour confirmation. (L'Agence Régionale de Santé de Martinique)

Identification des cas contacts

L’ARS signale qu’elle a procédé à "l’identification immédiate des cas contacts dans l ’entourage professionnel et privé du patient et de son proche afin qu’ils soient testés et mis à l’isolement strict", en lien avec Santé publique France et l’assurance maladie.

A ce stade, les investigations portent sur 8 contacts (…) et ont été isolés. Aucun des contacts n’a présenté à ce jour, de signe évocateur du Covid-19 et les premiers tests réalisés sont négatifs. (L’ARS)

Les autorités sanitaires rappellent l’importance du "respect immédiat de l’isolement de toute personne présentant des symptômes évocateurs, cas confirmé de Covid-19 et de toute personne contact d’un cas confirmé".