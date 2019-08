"Tant pis je dis la vérité" Raymond Occolier rêve d’un monde meilleur plus fraternel

"Ma vérité"

Raymond Occolier (auteur)

Dans les grandes lignes, Raymond Occolier passe en revue une Martinique face à ses contradictions, l’environnement international, les illusions et les affirmations injustifiées, la culture, l'éducation...A partir d'exemples, l’ancien vice-président du conseil général et du conseil régional de Martinique combat les idées reçues et affiche sa vérité.Dans son livre de 200 pages et de ses 47 chapitres, l'auteur aborde tous les sujets : l’esclavage, l’exode massif de la jeunesse, la délinquance juvénile, l’indépendance, l’impôt sur les grosses fortunes, les chefs d’entreprises, le drapeau, les causes de l’abstention aux élections, l’assemblée unique, la culture, le harcèlement sexuel homme /femme. Il donne et explique son point de vue tout en invitant le lecteur à la réflexion et au débat.

Pour Raymond Occolier, il faut affronter les défis majeurs, assumer notre identité plurielle dans un espace géographique au sein de l’Europe, tourné vers une coopération caribéenne.