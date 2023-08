Tatoueur accusé d'agressions sexuelles en Martinique : une vingtaine de plaintes déposée annonce la procureure

Après les réseaux sociaux, c'est désormais la justice qui prend ce dossier à bras-le-corps.

J'ai eu vent de ce qui a été publié sur les Réseaux Sociaux et qui faisait écho à une plainte récente que le parquet avait reçue pour un nouvel épisode reproché à cette personne. Ce matin [NDLR lundi 28 août 2023], l'avocate d’autres personnes est venue déposer entre 14 et 20 plaintes. Nous sommes saisis de ces nouveaux faits. Le parquet va désigner un service enquête et tenter d'investiguer plus vite sur ces nouveaux agissements.