Téléthon 2024 : avec la vie chère, les dons sont plus que jamais nécessaires en Martinique

Cette année, l’objectif de récolte de dons du Téléthon, qui œuvre pour la recherche scientifique sur les maladies rares, est revu à la baisse, face au contexte social tendu en Martinique.

Ce vendredi 29 novembre marquera le coup d’envoi du Téléthon 2024. Cette année, le thème de l’association, qui lutte contre les maladies génétiques et neuromusculaires rares, s’intitule "Tous bâtisseurs" : "Nous bâtissons des victoires, des thérapies, etc., pour vaincre la maladie", explique Marlyse Etienne, coordinatrice du Téléthon Martinique. Cette édition est parrainée par le jeune Martiniquais Andy Cinna, mannequin et bénévole à la Croix-Rouge.

Un contexte social qui "perturbe l’organisation" du Téléthon

Cette année, les dons pour faire avancer la recherche sont d’autant plus cruciaux. Si l’année dernière 164 000 euros ont pu être récoltés en Martinique, l’objectif pour 2024 est de 150 000€. Un objectif revu à la baisse, à cause du "contexte social actuel qui perturbe l’organisation", affirme la coordinatrice.

Il y a moins d’organisateurs cette année car les entreprises sont en difficulté, donc nous nous adaptons. Marlyse Etienne, coordinatrice du Téléthon Martinique

Défis et actions sur toute la Martinique pour collecter des dons

Toutefois, de nombreux défis et actions restent organisés sur toutes les communes de Martinique afin de récolter le maximum de fonds.

Ce week-end, par exemple, le traditionnel Téléthon défi des motards démarrera à la station-service de Redoute à 7h10 samedi 30 novembre. Ils passeront dans 16 communes pour collecter des dons.

Vendredi 29 novembre, de 13h à 18h, l’Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie (IFMK) va proposer des massages de 15 minutes à 10€, en face de la pharmacie de la Meynard.

Du 30 novembre au 14 décembre, pour un euro versé en plus à chaque partie de bowling ou laser, le bowling du Lamentin versera également un euro.

Samedi 7 décembre de 7h30 à 13h30, le collège de Ducos tiendra un marché de Noël et un vide-grenier.

Continuer à faire avancer la recherche

Ces actions se poursuivront jusqu’au mois de janvier 2025. De quoi laisser le temps aux donateurs de participer à ces initiatives.

Au-delà de cette date, les dons restent possibles par téléphone en composant le 3637 ou en ligne sur le site telethon.fr.

Il y a beaucoup d’avancées au niveau de la recherche donc plus on donne, plus on continuera de la faire avancer. Cet argent permet notamment de payer des chercheurs du Généthon qui sont là pour vaincre la maladie. Marlyse Etienne

Le Généthon, laboratoire du Téléthon, s’attelle à développer des traitements innovants et à les mettre à disposition pour les personnes malades. Dernièrement, il a présenté les résultats positifs de son essai de thérapie génique pour la myopathie de Duchenne, une maladie génétique qui affaiblit progressivement tous les muscles de l’organisme.

Vendredi 29 novembre, suivez les points sur le Téléthon en direct sur le compte Facebook de Martinique La 1ère.