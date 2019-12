Téléthon : trois myopathes effectuent le trajet entre Marin et Fort-de-France sur une yole

Un nouveau défi a été réalisé ce samedi 7 décembre 2019 dans le cadre du Téléthon. Trois myopathes ont participé au Blue Foyal Challenge. Sur des yoles rondes ils sont partis du Marin en direction de Fort-de-France. Après quatre heures de mer ils ont été accueillis sur la plage de la Française.

Jean-Claude Samyde •

©Martinique la 1ère ...

Médecins, parents, salariés du groupe Ho Hio Hen et membres de l'AFM (Association française contre les myopathies), ont encadré sur les yoles, les trois jeunes myopathes qui participaient au Blue Foyal Challenge.Partis du Marin, ils ont évolué sous les ordres de patrons de yoles expérimentés dont Felix Mérine et Laurent Mas...Après quatre heures c'est l'arrivée à Fort-de-France où se tenait un village du Téléthon.Cette opération visait avant tout à sensibiliser les Martiniquais aux maladies rares et collecter des dons en faveur de la recherche.Les trois myopathes ont apprécié la yole."Ils ne voulaient pas descendre à l'arrivée. La joie se lisait sur leur visage." précise le patron Félix Mérine.L'exploit a été bien mis en valeur par la coordination locale du Téléthon, le groupe Tabou bô Kannal et les Troubadours 972.