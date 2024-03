TÉMOIGNAGE. "Les viols étaient répétitifs et dans ma chambre", Muriella Rivierez, victime des violences sexuelles raconte

Cette sombre histoire se déroulait à la maison. Au début de son adolescence, Muriella Rivierez a subi des viols répétés.

Ça se passe au domicile familial et l’auteur est l’ex-mari de ma mère. Ça se passe aussi dans un contexte familial. Je l’ai compris par la suite. Je suis enfant unique, avec une mère très autoritaire et égocentrique. Elle ne comprend pas pourquoi elle m’a éduqué de manière aussi dure. Mais, je pense aussi à sa décharge qu’elle m’a eue à 18 ans et elle ne voulait pas que je reproduise les mêmes erreurs. Ça ne m’a pas empêché d’avoir mon Bac. Ma mère, étant très exigeante, voulait que je fasse des études supérieures. Ma stratégie a été de faire exactement ce qu’il n’y a pas en Martinique. Et de partir.

Muriella réalise des études de psychologie. Mais, à 20 ans, rien ne va plus. Elle fait un premier épisode dépressif. À 26 ans, mariée et avec un enfant, elle fait un deuxième épisode dépressif. C’est alors qu’elle comprend qu’elle doit se faire accompagner.

À la naissance de ma deuxième fille, j’avais 28 ans et là, je pense que j’étais mal. Je le lui raconte. Elle me demande pourquoi c’est maintenant que je le lui dis. En me répondant cela, ma mère m’a presque tuée. Heureusement que je sais écrire. J’ai pris ma feuille, mon stylo et j’ai écrit au procureur de la République. Les viols étaient répétitifs et dans ma chambre. Puis, il y a eu la menace. Cet homme avait un fusil à la maison. Il m’a dit qu’il ne faut pas que je parle.