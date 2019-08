Tempête Dorian: la Martinique placée en vigilance orange cyclone

Vigilance Orange Cyclone: soyez très vigilants

OI1 : Prenez connaissance des bulletins météo et des consignes de comportement (Internet, kiosque, radio et télévision).

OI2 : Préparez votre habitation (protection des ouvertures, mise à l’abri des objets, etc.).

OI3 : Mettez hors d’eau les objets susceptibles d’être touchés par une inondation.

OI4 : Protégez vos embarcations nautiques par une mise à terre ou une mise à l’abri.

OI5 : Rentrez les animaux (cheptel, volailles, etc.).

OI6 : Effectuez les derniers achats en vue d’acquérir une autonomie de quelques jours.

OI7 : Faites le plein de votre véhicule (sans vous précipiter et sans paralyser les stations services). OI8 : Attention aux denrées périssables stockées dans votre congélateur (perte en cas de coupure prolongée de l’électricité).

OI9 : Protégez vos documents personnels et importants (papiers d’identité,carnet de vaccination, factures, certificats de garanties, etc.).

OI10 : Munissez-vous d’argent liquide pour pouvoir acheter des produits de première nécessité (indisponibilité éventuelle des distributeurs).