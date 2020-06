Pour toi maman, cette compilation de chansons de la fête des mères

C'est la fête des mères ce dimanche 7 juin 2020. Le socle de l’hommage aux mamans demeure et il se vit différemment à l‘ombre du Covid 19. Nous offrons aux mamans un repertoire musical, avec les chansons qui traversent les époques. Bonne fête des mères.

Daniel BÉTIS - Jean-Claude SAMYDE •

1/ Vincent Ozier Lafontaine : Hommage à ma mère

2/ Gertrude Seinin : An Manman

3/ Gustavie Cham et Stevy Mahy "Manman depi où pâti"

4/ Luis Mariano "Maman la plus belle du monde :

5/ Kalash "Mama"

6/ Midnight Groovers : Pas Néglier Maman Ou

7/ Jessica Martin " Manman"

8/ Patrick Saint Éloi "maman kréyol

9/ Orlane "Maman"

10/ Sylvanise Pépin

La fête des mères est l’occasion de rendre hommage aux mamans. On ne compte plus les chansons dédiées par les artistes aux mamans. Voici quelques titres que nous avons choisi pour célébrer en musique la fête des Mères.Une chanson vieille de 60 ans, toujours d’actualité. L’auteur compositeur raconte la vie d’antan et met en valeur le courage, la dignité, et l'art d’éduquer de la mère créole. Cette dernière se mettait en 4 pour permettre à ses enfants de réussir leur parcours scolaire.La diva Gertrude Seinin a redonné du sens, depuis 1982 au patrimoine musical traditionnel de la Martinique, en valorisant les œuvres de plusieurs grands compositeurs (Fernand Donatien, Leona Gabriel, Mano Césaire, Joséphine Baker). "An Manman" invite au respect et à la joie de vivre.La guadeloupéenne Gustavie Cham a marqué les esprits avec la chanson "Manman depi où pâti", par son dialogue touchant. Gustavie Cham a transmis le flambeau à sa fille Stevy Mahy. Les voilà ensemble sur scène.Cette composition italienne (Marino Marini) a été adaptée et arrangée par Fernand Bonifay en 1958. L’une des voix d’or de l’époque, le ténor basque et chanteur d’opérette Luis Mariano a popularisé ce titre. D‘autres artistes internationaux l’ont sacralisé : Tino Rossi, Dalida, Karen Cheryl, Henri Salvador et en Martinique : Claudy Largen.Kalash, l‘auteur de Bando rappeur connu et reconnu, provocateur a aussi un cœur tendre. La composition "Mama" émeut, avec un texte fort, des paroles qui rappellent qu"une mère créole affronte les vicissitudes de la vie. À écouter avec attention cette dédicace aux mamans.Midnight Groovers, l'un des défenseurs de la cadence lypso, n’y va pas de main morte avec les enfants ingrats qui méprisent leurs parents. Avec un rythmique bien en place, le chanteur vedette Chubby constate, fait un rappel à l‘ordre. Ce titre est l’exemple de la place donnée à la mère dans la caraïbe.Un père guadeloupéen, une mère martiniquaise, une vie artistique guyanaise, Jessica Martin est auteur compositeur, chanteuse, comédienne et écrivaine. Tout à un sens, elle laisse parler ses émotions, Maman est un hommage aux mères, composé en mars en plein confinement. Elle est accompagnée par Kevin Toris à la guitare.L'occasion de réentendre une des plus belles voix de la caraïbe. Patrick Saint Éloi. Sa tessiture, sa maîtrise vocale ont fait de lui un crooner admiré et admirable. Grâce à son génie, les auditeurs perçoivent le sens profond des textes. Manman kréyol est l'exemple vivant de cette alchimie.Orlane est une voix incontournable, sensuelle et séduisante du paysage musical antillais.La chanteuse d’origine réunionnaise allie la sensibilité de l‘océan indien aux rythmes antillais. L‘association avec le compositeur Éric Virgal a donné naissance à des œuvres de qualité. "Maman An ti chante" est interprétée par Orlane Hoareau avec foi, amour, passion et émotion.Sylvanise Pepin avec sa voix, son talent et sa posture scénique est une chanteuse qui traverse les époques.Elle a été découverte par le compositeur Claude Confiant. Aujourd’hui, une composition avec le guitariste Ryco Loza défile depuis quelques jours sur la toile.