Tour cycliste cadets : Hamon Similien meilleur temps au prologue et maillot jaune ce vendredi

Le tour des cadets, des cadettes et des femmes a connu sa période de turbulence pour son organisation à cause de la pandémie mais notre ténacité a vaincu. Après deux années sans véritables compétitions, ces parcours permettront à nos coureurs de mesu­rer leurs compétences sportives et retrouver la ferveur de l'ambiance des routes et des encourage­ments de la foule sur leur passage.

Alfred Defontis président du comité régional de cyclisme