Tour de Martinique 2023 en yoles rondes : étape 4, Vauclin – François… "mer peu agitée"

La météo de l’étape de ce jeudi 3 août 2023, prévoit une matinée ensoleillée, une légère brume et des vents de 13 à 15 nœuds (24 à 28km/h).

Guy Etienne •

La flottille de la 4e étape du tour de Martinique 2023 en yoles rondes, devrait naviguer dans une "mer peu agitée" ce jeudi 3 août 2023, entre Vauclin et François.

La matinée est bien ensoleillée, malgré la présence d'une légère brume de poussière. Des passages nuageux sont attendus à partir de la mi-journée, quelques brèves ondées sont possibles l'après-midi. Météo France Martinique

Le vent

Le vent est d’Est-Sud-Est, 10 à 12 nœuds (18 à 22/h) au départ, avec des pointes maximales de 13 à 15 nœuds (24 à 28 km/h).

La mer

Elle est belle à peu agitée au rivage, avec des creux moyens entre 30 et 60 cm. Elle est peu agitée en pleine mer ou les creux moyens sont de l'ordre de 0m90 à 1m10, par houle d'Est Nord-Est, avec des périodes de 8 à 9 secondes et des hauteurs comprises entre 70 et 80 cm.

Source : Météo France