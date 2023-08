Tour de Martinique 2023 en yoles rondes : la 5e étape est remportée par Rosette-Orange-L’Appaloosa

Rosette-Orange-L’Appaloosa gagne la 5e étape du tour de Martinqiue 2023 en yoles rondes, après plus de 3 heures en mer, une course marquée par le retour du vent dans une zone de navigation difficile, entre le François et la plage Les Raisiniers de Trinité. Ce samedi 5 août, la flottille prendra la direction de Saint-Pierre.

Guy Etienne •

Vendre 4 août, après 3h 05mn 52s de course, c’est Rosette-Orange-L’Appaloosa qui remporte la 5e étape du tour 2023 entre le François et Trinité.

UFR-Chanflor est 2e, suivie de Sara-Energies Nouvelles-Autodistribution, en 3e position.

Rosette-Orange-L’Appaloosa, 1ère victoire sur le tour 2023 à Trinité vendredi 4 août 2023. • ©Martinique 1ère

Cette course a été marquée par le retour du vent dans une zone de navigation difficile entre le François et la plage Les Raisiniers de Trinité, en particulier au passage de la Presqu’île de La Caravelle, obstacle majeur du trajet..

Le départ a été donné avec 9mn de retard, le temps pour les équipes techniques de constater l’état de la mer au large, pour bien choisir les voiles.

Une étape difficile

Car le circuit entre François et Trinité est un des plus délicats de l’épreuve en effet au regard des spécialistes et les coursiers le savent, d’autant qu’un vent plus soutenu que les jours précédents et des grains se sont invités sur le parcours du jour.

Départ de la 5e étape du tour de Martinique 2023 des yoles rondes au François, en direction de Trinité. • ©Martinique 1ère

Dès le début de la régate, Rosette-Orange-L’Appaloosa, CTDM-EDF-Frainkin et Sapro-Pneus Cash avec son patron Laurent Mas, se sont marquées à la culotte à l’avant de la course. Puis, "l’Arme Fatale" a pris ses distances après 25 mn de navigation pour ne plus être rattrapée jusqu'à l'arrivée.

À ce moment de la course, le leader du classement général, UFR-Chanflor était en 9e position.

Les 3 yoles de tête après 25 mn de course lors de la 5e étape entre François et Trinité. • ©Martinique 1ère

Après la 1ère bouée positionnée dans le havre du Robert, Rosette, Sapro et CTDM faisaient toujours la course en tête. A la sortie de la "Passe de l’Ecurie", l’embarcation Rosette-L’Appaloosa était toujours devant, suivie de Sapro, Cottrell, CTDM-EDF, et UFR, l'équipage roibertin qui a réduit l’écart après le passage de l’Ecurie, pour remonter à la 3e place.

Rosette à la "Passe de l'Ecurie", sur la 5e étape du tour, vendredi 4 août 2023. • ©Martinique 1ère

Vers la mi-journée, les canots commençaient à aborder la Presqu’île de La Caravelle, une zone agitée et compliquée à négocier.

Sapro-Pneus Cash a dû stabiliser son canot vers 12h15, après que 2 hommes sont tombés à l’eau, ce qui a permis à UFR de se hisser à la seconde place, en rasant la côte.

Sapro-Pneus Cash en difficulté à La Caravelle lors de la 5e étape. • ©Martinique 1ère

A 12h25, Cottrell coule dans les creux et perd également 2 hommes sur les bois dressés, ce qui a déstabilisé la yole à la pointe de la Caravelle, où tous les équipages ont rencontré des difficultés en traversant la zone.

Entre-temps, Sara-Energies Nouvelles-Autodistribution est parvenue elle aussi à remonter jusqu’à la 3e place.

Sara-Energies Nouvelles-Autodistribution, 3e à Trinité. • ©Martinique 1ère

Pendant ce temps, Rosette confortait son avance en poursuivant vers la 2e bouée de l’étape, sur un plan d’eau devenu plus calme, suivi de UFR-Chanflor, Félix Mérine restant déterminé à préserver son maillot rouge jusqu’à la fin de la compétition, dimanche prochain.

L'UFR Chanflor navigue en direction de Trinité, vendredi 4 août 2023 lors de la 5e étape du tour. • ©Martinique 1ère

Au classement général (provisoire) :

1. UFR-Chanflor

2. Rosette-Orange-L’Appaloosa (à 6mn 04 du maillot rouge)

3. Sara-Energies Nouvelles-Autodistribution (à 10mn37)

Ce samedi 5 août, la flottille prendra la direction de Saint-Pierre. Le départ de Trinité est prévu à 9h00.