Tour de Martinique 2023 en yoles rondes : la communication de l'évènement s'intensifie sur les réseaux sociaux

Le rideau est tombé sur le 37e tour de Martinique en yoles rondes, dimanche 6 août 2023 à Fort-de-France. D’une année à l’autre, la ferveur populaire s’amplifie autour de ce sport unique au monde, notamment grâce à une communication massive sur les supports numériques. Cette année, la Fédération a publié via ses réseaux sociaux "le livret du tour", une mine d’informations et de conseils afin de protéger l’environnement durant l'épreuve.

Sous un ciel gris, mais en présence d’un public survolté, le 37e tour de Martinique s’est achevé dimanche 6 août 2023, dans la baie de Fort-de-France.

C’était en particulier le cas des supporters de la yole ronde UFR Chanflor, dont le patron, Félix Mérine, remportait sa 11e et dernière coupe de vainqueur. Le "yoleur" originaire du Robert, a en effet décidé de prendre sa retraite, après 35 ans de course dans cette compétition unique au monde.

La yole UFR-Chanflor avec son patron Félix Mérine, vainqueur du tour de Martinique 2023 en yoles rondes. • ©FYRM (Fédération des Yoles Rondes de Martinique)

Chaque année, la Martinique, voire même le monde entier, s’émerveille devant l’implication totale de ces équipages passionnés par ce sport “amateur”. Outre leur dévouement, leur niveau de compétence est amplement comparable à celui des sportifs de haut niveau. Alain Richard - président de la Fédération des Yoles Rondes de la Martinique (FYRM)

La com' digitale du Tour

Toujours aussi enthousiastes, les spectateurs étaient nombreux aux arrivées dans les villes étapes, tandis que d’autres amateurs ont choisi de rester à la maison devant leur téléviseur, ou de garder les yeux rivés sur leur téléphone portable pour suivre le direct intégral via Martinique la 1ère.

(A gauche de l'image) Henri-Emile Largen, le consultant de Martinique 1ère lors de la 37e édition du tour de l'île en yoles rondes et le journaliste Alain Rosalie. • ©Martinique La1ère

Cette manifestation sportive, dorénavant inscrite au Patrimoine Immatériel de l’UNESCO, se veut plus populaire année après année, également grâce à une communication très active des équipes de la Fédération, notamment sur les réseaux sociaux.

Car "le Tour incarne des valeurs fortes de solidarité, de persévérance et de respect de la nature, qui sont au cœur de ce que nous défendons" souligne son président Alain Richard dans un "carnet de bord" numérique mis à la disposition du public et de la presse cette année.

32 pages virtuelles

Téléchargeable sur ce lien, ce fascicule de 32 pages virtuelles a rassemblé une foultitude d’informations à l’attention du public connecté. Les étapes, les associations engagées, les noms des patrons et la photo de leur embarcation respective, mais aussi les règlements de la course, les consignes de sécurité en mer ou encore les spectacles du village ont été répertoriés.

Les 16 yoles rondes engagées sur le tour de Martinique (édition 2023), à (re)découvrir dans le livret virtuel publié sur les réseaux sociaux par la FYRM. • ©FYRM (Fédération des Yoles Rondes de Martinique)

Le tour, vitrine pour la préservation de l’environnement

Pour cette édition 2023, le conseil d’administration de la Fédération des Yoles Rondes de Martinique ( FYRM) et ses partenaires (Parc Naturel Marin, CITEO et L’association Zéro Déchets) ont particulièrement mis l’accent sur la préservation de l’environnement, la gestion des déchets et le tri.

Pour cette 37e édition, La Fédération des Yoles Rondes de Martinique a fait le choix d’attirer l’attention de toute la population sur la nécessité voire l’obligation pour tous de s’investir dans la protection de notre environnement marin et terrestre. Le geste citoyen pour la nature, on se doit de tous l’avoir avant, pendant et après le tour. FYRM

Les réflexes et gestes écolos durant le tour de Martinique 2023 en yoles rondes, rappelés dans le carnet de bord virtuel de la FYRM. • ©FYRM (Fédération des Yoles Rondes de Martinique)

Joindre l’utile à l’agréable et bien informer à l’aide des supports digitaux. L’objectif semble être atteint puisqu’aucun incident majeur n’a été déploré durant le Tour de Martinique 2023 en yoles rondes.

Et si vous souhaitez garder en mémoire la documentation et quelques clichés de cette 37e édition