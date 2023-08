UFR - Chanflor remporte la 7e étape et le Tour de Martinique en yoles rondes 2023

UFR - Chanflor s'impose au sprint final lors de la 7e étape du Tour de Martinique des yoles 2023, ce dimanche 6 août. Les Robertins consolident leur première place au classement général et montrent une dernière fois qu'ils dominent cette 37e édition. Une onzième et belle ultime étoile pour leur patron, la légende de la yole Félix Mérine.

Jeanne Casez •

Patron des patrons, Félix Mérine peut partir tranquille. Une minute et 45 secondes devant Ets - Rosette L'Appaloosa, UFR - Chanflor arrache la 7e et ultime étape du Tour des yoles 2023 au sprint final, ce dimanche 6 août à Fort-de-France.

De quoi consolider la première place du Caracoli au classement général. Les Robertins remportent la 37e édition du Tour. Vainqueur de seulement deux étapes - la quatrième et celle du jour, l’équipage prouve que la compétition n’est pas affaire de précipitation, mais plutôt de sagesse et de stratégie sur le temps long.

C’était le dernier Tour de Mérine. Patron le plus capé de l’histoire de la compétition, le sexagénaire part en grand seigneur, une onzième et dernière étoile accrochée à son maillot rouge. Il laisse sa place - et quelle place ! - aux plus jeunes équipiers, qui n’ont cessé de le mettre en danger tout au long de cette édition.

UFR et Rosette à l'arrivée de la 7e étape du Tour des yoles 2023. • ©Caroline Popovic.

Classement provisoire de l'étape

1e UFR - Chanflor (2h37 et 59 secondes)

2e Ets Rosette - L'Appaloosa (+ 1 minute et 45 secondes)

3e Sara Energies Nouvelles - Autodistribution (+ 2 minutes et 22 secondes)

Départ pluvieux

Départ de la dernière étape du Tour des yoles 2023 à Saint-Pierre. • ©Martinique la 1ère

Les seize yoles sont parties sous la pluie, depuis la plage du club nautique de Saint-Pierre à 10h du matin. SMEM - Solar Inox gêne d'autres embarcations sur la ligne et laisse donc filer ses concurrents dans l'espoir d'éviter la pénalité.

Comme la veille, Royal Fruits de Martinique - Adep réalise un excellent départ. Macdonald’s aussi. L’équipage de Ducos part en première position et réussit à accrocher le quatuor de tête (Rosette, Sara, UFR et Cottrell) toute la première demi-heure de course.

Une fois n’est pas coutume : à l'image du reste de ce Tour, le début d’étape se caractérise par une absence de vent. Exténués par une semaine de navigation intense, les équipiers se trouvent une nouvelle fois contraints de godiller.

Passage des yoles à Bellefontaine, lors de la dernière étape du Tour 2023. • ©Martinique la 1ère

La plus risquée des étapes

Les yoles de tête touchent le vent à l’heure de course, au large de Bellefontaine. Les Marinois de Sara Energies Nouvelles - Autodistribution ajoutent du poids à leur embarcation et virent de bord vers la côte pour se protéger du grain.

Ets Rosette - L’Appaloosa prend plus de risques et reste au large sous des conditions météorologiques devenues extrêmement difficiles en milieu de course. Les Franciscains passent le Cap enragé en première position.

Le vent et les averses auront eu raison de Macdonald's. La yole prend l'eau au bout d'une heure et trente minutes de course. Ses équipiers écopent à la force de leurs bras mais rien n'y fait. Ils sont contraints de laisser l'embarcation couler.

Macdonald's coule lors de la dernière étape du Tour des yoles 2023. • ©Martinique la 1ère

L'arme fatale impressionne

Le grain aurait pu tout faire basculer. Les supporters ont certainement retenu leur souffle au passage de leur yole favorite sous les intempéries. Au large, UFR et Rosette ont valsé plus d'une fois. Sara Energies aussi, manque finalement de dessaler.

Mais les mapipi ont tenu bon. Rosette impressionne par sa capacité à tenir sa grande voile sous de telles conditions. La yole vire la première bouée en tête au niveau de Schoelcher, après deux heures et 6 minutes de navigation.

Ils filent vers la ligne d'arrivée mais réalisent une coûteuse erreur dans la baie de la Française. UFR les coiffe au sprint final. Comme si ce n'était pas assez, Mérine s'offre le luxe de terminer son dernier Tour par une victoire d'étape.

Derniers instants de navigation pour Félix Mérine pendant le Tour des yoles. • ©Martinique la 1ère

Le vent et la pluie auront eu la malice de se réveiller en fin de compétition nous faire vibrer jusqu'au bout de cette édition. Rendez-vous l'année prochaine pour toujours plus d'émotions !