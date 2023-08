Tour de Martinique 2023 en yoles rondes : Cottrell - Leader Mat gagne la 6e étape à Saint-Pierre

Remportée par Cottrell - Leader Mat à Saint-Pierre, la 6e étape du Tour en yoles de Martinique 2023 permet à UFR - Chanflor (2e) de rester leader du classement général, ce samedi 5 août. Sauf erreur de leur part, les hommes de Félix Mérine ont toutes les chances d'offrir une dernière étoile à leur patron lors de la finale, dimanche à Fort-de-France.

Jeanne Casez •

Cottrell - Leader Mat fait son retour. Après avoir dessalé la veille, les Franciscains s'imposent lors de la décisive 6e étape du Tour en yoles 2023, ce samedi 5 août. L'équipage franchit la ligne d'arrivée sur la plage du club nautique de Saint-Pierre, 1 minute et 5 secondes devant UFR - Chanflor.

Deuxième de la course, les hommes de Félix Mérine gardent le maillot rouge. Dimanche, ils entameront la 7e du Tour à la première place du classement général, dans une position idéale pour offrir une onzième et dernière étoile à leur patron.

Classement provisoire de la course

1e Cottrell - Leader Mat (4h04 et 50 secondes)

2e UFR - Chanflor (+ 1 minute et 5 secondes)

3e Sara Energies Nouvelles - Autodistribution (+ 4 minutes et 55 secondes)

4e Ets Rosette - L'Appaloosa (+ 6 minutes et 3 secondes)

5e CFA UMIH - RSMA (+ 10 minutes et 40 secondes)

Un départ "Royal"

La yole Royal Fruits de Martinique - Adep réalise un excellent départ maison, sur la plage des Raisiniers de Trinité. Les Trinitéens débutent en tête et sont toujours cinquième après 20 minutes de course.

Compliqué, en revanche, pour le vainqueur de la veille Ets Rosette - L'Appaloosa, qui navigue en huitième position dans cette première partie d'étape. Premier à la demi-heure de course : UFR - Chanflor, suivi par Cottrell - Leader Mat et Sapro - Pneus Cash.

Les yoles passent entre la terre et l'îlet Saint-Aubin sans grande difficulté. Cottrell prend la tête après une heure de navigation et choisit de longer le littoral jusqu'au canal de la Dominique.

Départ de la 6e étape du Tour en yoles 2023 à Trinité. • ©Martinique la 1ère

Macouba - Grand-Rivière, tronçon historiquement calme

Le vent et la mer sont relativement cléments au cours de cette étape, réputée houleuse et impardonnable. Et ce, même lors du tronçon le plus périlleux, entre Macouba et Grand-Rivière.

Des conditions météorologiques qui permettent aux yoles de longer la côte, pour le plus grand bonheur des spectateurs du nord de l'île. Sara et Rosette dépassent Sapro à la deuxième heure de course.

Cottrell manque de reproduire la catastrophe de la veille et de dessaler, au niveau de l'îlet La Perle. Macdonald's n'a pas cette chance. L'embarcation coule au niveau de Grand-Rivière.

Cottrell manque de dessaler lors de la 6e étape du Tour en yoles 2023. • ©Martinique la 1ère

Duel de mapipis

Une nouvelle étape se joue ensuite dans le plus calme bassin caribéen, où les yoleurs se mettent à godiller pour garder de la vitesse. Le caracoli d'UFR - Chanflor dépasse Cottrell à midi pile.

Dix minutes plus tard, les tenants du titre Sara Energies reviennent aussi sur les Franciscains tandis qu'UFR et Cottrell filent en tête après avoir touché le vent du Prêcheur.

L'étape se termine donc par un duel de mapipis. Forts de leur confortable avance au classement général, les hommes de Chanflor ne prennent pas de risque au sprint final. C'est finalement Cottrell qui s'impose dans la baie de Saint-Pierre.

La 6e étape du Tour des yoles 2023 se termine par un duel de mapipis. • ©Martinique la 1ère

Classement général provisoire :

1e UFR - Chanflor (20h 47m et 48 secondes)

2e Ets Rosette - L'Appaloosa (+ 11 minutes et 1 seconde)

3e Sara Energies Nouvelles - Autodistribution (+ 14 minutes et 26 secondes)

4e Cottrell - Leader Mat (+ 50 minutes et 2 secondes)

5e CFA UMIH - RSMA (+ 1h04 et 36 secondes)

Mais rien n'est encore joué ! Rendez-vous dimanche 6 août pour connaître l'issue du Tour en yoles 2023. La dernière étape entre Saint-Pierre et Fort-de-France est à suivre en direct sur Martinique 1ère radio, télé et internet.