Tour Madinina trail, le nouveau défi du traileur martiniquais Jordan Mionze

Le traileur Martniquais Jordan Mionze repart pour un tour de l'ile. Il prendra le départ depuis Fort-de-France, ce jeudi 1er juin 2023, pour effectuer une grande boucle de 282 km. Il invite celles ou ceux qui le souhaitent à l'accompagner.

Alain Petit •

C'est certainement le traileur Martiniquais le plus capé. Jordan Mionze enchaîne les victoires des plus prestigieux trails de Martinique. Depuis le début de l'année, il est le roi des traces Martiniquaises.

Jordan MIONZE champion de trail Martinique • ©Jordan MIONZE

À son palmarès en 2023, pas moins que 8 compétitions majeures dont 2 ultra-trails (Trans Martinique et Tchimbe Raid) et 2 Trails longs ( La woulib et la Mythik). Outre ses performances, il affole les compteurs avec ses statistiques. Il totalise dans ses jambes 1838 km de courses et 86 880 de dénivelé positif.

À la recherche de nouvelles sensations, il prendra le départ pour un tour de Martinque ce jeudi 1er juin à 22h depuis la Savane de Fort-de-France. Cet évènement n'a aucun but lucratif et aucunes organisations et sponsors n'y sont rattachés.

C'est avant tout , la simplicité, l'échange et le partage qui m'inspire avec ces bonnes ondes, c'est du plaisir... Jordan Mionzé au départ du 3 éme tour Madinina Trail

Écoutez l'entretien du journal radio présenté par Ronan Bonnec :

Au menu, 282 kilomètres à parcourir dont 50 km de nuit dans le grand nord de la Martinique, 8000 m de dénivelé, le tout en 49h.

Parcours Madinina Tour • ©DR

Au-delà de la performance, c'est avant tout l'occasion pour le traileur de se dépasser. C'est son troisième "Tour Madinina Trail". L'objectif recherché n'est pas que la performance, mais aussi le partage du goût de l’effort avec ses coéquipiers occasionnels.

Transmettre ausssi tout au long du parcours de bonnes ondes et mettre en avant la Martinique.

Des ravitaillements sont prévus tout au long du parcours. Un suivi live GPS a été mis en place. L'arrivée est estimée vers 23h, samedi 3 juin sur la pelouse de La Savane à Fort-de-France.