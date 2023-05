Tournoi GuyMarGua 2023 : la déroute du basket martiniquais

Les équipes du Golden Star, masculine et féminine, ont quitté le Tournoi GUYMARGUA par la petite porte. Dans cette compétition de basket (du 11 au 14 mai 2023), durant laquelle se sont affrontées les meilleures équipes des championnats Antilles-Guyane, les étoiles d’or martiniquaises ont terminé dernières du tournoi.

Alain Petit •

Tous les ingrédients étaient réunis du 11 au 14 mai 2023, pour que la fête soit belle à domicile. Un hall des sports de Rivière-Salé surchauffé, acquis aux martiniquais et une confiance affichée après avoir décroché un titre de champion de Martinique chez les filles et les garçons du Golden Star Basket Ball.

Les filles du Golden Star déterminées mais en manque de finition.

Apres un championnat sans défaite et des Play Off remportés sans difficultés, les filles du Golden Star Basket Ball terminent leur saison avec succès. De quoi les mettre en confiance pour le trophée GuyMarGua.

Galvanisées, elles l’étaient vendredi 12 mai face à l’équipe du Sport Guyanais. Les étoiles d’or ont tout donné durant cette première confrontation, en dominant la première mi-temps. C’est en seconde période et particulièrement au 3e quart temps qu’elles subissent le jeu des guyanaises et perdent à l’issue des prolongations, 65 à 61, par manque de finition et de condition physique.

Cheryl Maledon du Sport guyanais, MVP du tournoi GuyMarGua, interrogée par Daniel Marius (mai 2023). • ©LMBB

Dimanche 14 mai, alors que l’équipe du Sport Guyanais avait déjà le trophée GuyMarGua en poche, les foyalaises entrainées par Katleen Alger, espéraient sauver l’honneur face aux Guadeloupéennes de la MJC des Abymes fatiguées par leur match de la veille.

Les martiniquaises pourtant avantagées par un jour de récupération, ont enchaîné les maladresses, le collectif goldéniste n’a pas vraiment fonctionné en attaque. La formation du Golden Star est dans la course jusqu' au 3e quart temps mais s’effondre au 4e, face au jeu des abymiennes au mental d’acier.

Le Golden Star (en bleu), dans l'étau cayennais lors du tournoi GuyMarGua en Martinique (mai 2023). • ©LMBB

Score final, 46 à 39. Les guadeloupéennes terminent 2e du trophée Guymargua. Dernières de la compétition, les championnes de Martinique du Golden Star n’ont pas brillé, mais elles espèrent redorer leurs étoiles lors de la coupe de Martinique.

Les garçons du Golden Star en mal d’expérience.

Les jeunes joueurs du Golden Star, entrainés par Steeve Souchette, bien qu’auréolés par leur titre de champions de Martinique, ont clairement manqué d’expérience. Il faut dire que la fin du championnat martiniquais a été chaotique. Sans Play Off, les goldénistes ont remporté leur titre sans adversité.

C’est ce qui a manqué aux foyalais durant le GuyMarGua et particulièrement lors de leur 1ère rencontre face aux guadeloupéens de l’Etoile de l’Ouest, aguerris eux, à la compétition. Les martiniquais ont tenu bon durant la première période, en accusant un petit retard de 2 points, (50 à 48). Mais ils se sont effondrés en fin de rencontre, avec 20 points d’écart (91 à 71).

Golden Star garçons (en bleu), contre L'Etoile de l'Ouest de la Guadeloupe (tournoi GuyMarGua - mai 2023). • ©LMBB

Pour espérer terminer second de la compétition, le dimanche 14 mai, les Goldénistes devaient faire la différence face au Guyanais de l’ASC Tours qui, la veille, ont malmené les guadeloupéens de l’EDO et concédé à ces derniers la victoire de justesse (71 à 69).

Mais les foyalais n’ont pas su profiter de la fatigue accumulée de leur adversaire. Là encore, le manque de préparation et d’expérience n’a pas joué en leur faveur, mais ils s’inclinent avec un score honorable, 72 à 69.

L'ASC Tour a dominé le Golden Star (tournoi GuyMarGua - mai 2023 en Martinique). • ©LMBB

Un travail de longue haleine attend cette nouvelle génération de joueurs de l’équipe masculine du Golden Star, pour acquérir des automatismes de jeu et être à la hauteur de leur rang de champions de Martinique.

L’envie existe néanmoins, à l’image de la prestation donnée par Leny Ciprian. Le jeune goldéniste s’est fait particulièrement remarqué durant cette ultime rencontre, sa prestation a d'ailleurs été saluée par ses adversaires.