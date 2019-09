Les gendarmes de la compagnie de La Trinité ont mené des investigations pendant plusieurs jours et lancé le mardi 10 septembre 2019, une opération judiciaire visant à démanteler un trafic de stupéfiants.



Les militaires des brigades de Sainte-Marie, de recherches et du peloton de surveillance et d’intervention ont procédé à six heures à l'interpellation de quatre individus.



Le bilan des saisies est conséquent : 85 kilos d’herbes de cannabis conditionnés en ballots, 1 arme de poing calibre 38 spécial, 2 véhicules, du matériel hi-fi ainsi que 3500 euros.



Jugés en comparution immédiate, les quatre trafiquants ont été condamnés à des peines d'emprisonnement allant de 6 mois de prison avec sursis jusqu'à 4 ans ferme. Deux des mis en cause sont écroués à Ducos.