Trafic terrestre et maritime perturbé en Martinique en raison de la grève

©Capture Facebook Martinique Transport / DR / Martinique 1ère

Ce lundi 22 novembre 2021, le trafic des vedettes tropicales, des bus et du TCSP est perturbé, à cause de la grève engagée par plusieurs organisations syndicales contre notamment le pass sanitaire et l’obligation vaccinale pour les soignants.

La grève du lundi 22 novembre 2021 en Martinique n’épargne pas le transport terrestre et maritime, puisque le trafic est perturbé. Les lignes A et B du TCSP (Transport Collectif en Site Propre) sont suspendues "en raison de l’occupation des voies" réservée aux BHNS précise la société Mozaïk. Quant aux bus, plusieurs lignes sont "non desservies", 18 au total. Martinique Transport ne prévoit pas de retour à la normale pour l’heure et s’en excuse. Des perturbations signalées sur plusieurs lignes du TCSP et des bus lundi 22 novembre 2021. • ©mozaik.mq Concernant les navettes maritimes entre Fort-de-France et la ville des Trois-Ilets, les usagers peuvent compter sur "un bateau toutes les heures" d’après la direction. Il n’y a que deux navires sur 4 qui assurent le service du jour pour les dessertes du bourg, de la Pointe-du-Bout et de l’Anse-à-l’Ane. Des passagers à bord d'une des vedettes tropicales, entre Fort-de-France et les Trois-Ilets (image d'illustration). • ©Martinique 1ère En revanche, la liaison est complètement interrompue au départ ou à destination de Case-Pilote. Charles Conconne, le patron des Vedettes Tropicales, estime à environ 30% le taux de grévistes. Mais il exclut les salariés actuellement en formation, en congés ou en repos hebdomadaire.

