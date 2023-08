Transport scolaire en Martinique : des inscriptions (encore) plus faciles en ligne pour la rentrée 2023-2024

Moins d'un mois avant la fin des grandes vacances, la rentrée est déjà dans les esprits.

Parmi les formalités incontournables, il y a l'inscription au transport scolaire, une démarche simplifiée cette année, "en quelques clics" selon Martinique Transport, l'autorité unique organisatrice.

Grâce à la plateforme en ligne, on peut renouveler son titre de transport ou s'inscrire pour la première fois. Elle permet aussi d'accéder rapidement à tous les réseaux du territoire (bus, TCSP, et navettes maritimes).

Martinique Transport a changé la plateforme qui enregistre les dossiers des élèves et étudiants usagers des transports scolaires pour l’année 2023-24. Une démarche facilitée avec une approche plus simple ! Plus besoin pour le parent de chercher au préalable de quel circuit scolaire dépend l’élève : le logiciel fait l’affectation de l’élève en fonction de son lieu d’habitation et du lieu de l’établissement scolaire. Encore plus rapide, si l’élève et le parent étaient déjà inscrits l’an passé : les données sont récupérées… il n’y a plus qu’à saisir les changements.