Un nouveau parc de jeux et de loisirs à Trinité en Martinique

La ville de Trinité (au nord atlantique) a inauguré ce vendredi 23 avril 2021 à Beauséjour, un parc de jeux et de loisirs dans le cadre de sa politique des quartiers. Pour la mairie, cette réalisation est "un outil de cohésion sociale".

Guy Etienne •

De l’aveu du maire trinitéen, Frédéric Buval, "ce nouvel espace ludique était attendu" non seulement par les quelques 3000 habitants de Beauséjour, en particulier les enfants, mais aussi par ceux des quartiers voisins (Anse-Béllune, Autre-Bord, Pointe-Marcussy, et Tartane).

Dans un contexte sanitaire particulier, l'implantation de ce parc de jeux pour enfants dans ce quartier est identifiée comme participant de l'objectif de redynamisation d'une zone clé du territoire, avec une forte concentration d'habitants. Cette perspective se conjugue aux autres volets de la politique des quartiers : animations socio-culturelles et sportives, travaux de désenclavement, réalisations d'infrastructures… (Municipalité de Trinité)

Des espaces de jeux du parc de loisirs de Beauséjour, à Trinité • ©Communication ville de Trinité

Ce parc de jeux et de loisirs de 1000 m2 a également prévu des infrastructures pour le sport en plein air, à l’intention du public adulte. L’espace sera ouvert tous les jours de 6h à 22h.

A l’origine, le chantier était prévu sur trois mois, mais il a pris du retard "à cause d’une entreprise défaillante et de la situation sanitaire" précise la municipalité. L'ouvrage a été financé par les fonds européens, l’Etat, la CTM, la CAF et la ville, pour un montant global de 400 000 euros.

Installations du parc de jeux et de loisirs de Beauséjour à Trinité (avril 2021) • ©Communication ville de Trinité

La commune se concentre maintenant sur la poursuite de la construction d’une école primaire parasismique implantée juste à côté du nouveau parc. Sa livraison est prévue pour la rentrée 2022.