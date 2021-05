Trophée des Jeunes Talents de la Table Créole : une première édition riche et prometteuse

Un beau challenge pour ces binômes émanant du centre de formation des apprentis de Rivière-Salée, du Régiment du service militaire adapté, du lycée Nord Caraïbe de Bellefontaine et de la Jetée au François.

Le premier trophée des jeunes talents de la table Créole se voulait une occasion de mettre en lumière les talents en devenir de la Martinique et de valoriser le potentiel gastronomique du territoire à travers l’exploitation des produits locaux.

Pour le lycée Nord Caraïbe, cette opération est aussi une belle opportunité de montrer le savoir-faire, la qualité d’apprentissage des filières réservation, hôtellerie et tourisme et ainsi attirer ou susciter des vocations.

Chaque binôme a eu le premier jour 3 heures pour effectuer sa mise en place tant pour la production culinaire que pour le service en salle. Pour la clôture de ce concours, les concurrents ont présenté un plat principal pour quatre personnes et ont répondu en anglais à une question du jury.

Au bout de deux journées d'épreuves, le jury a décerné le premier prix au binôme du lycée du Nord Caraïbe composé de Florence Duval et Océane Ludop, un binôme constitué sur le tard puisque Florence Duval a remplacé "au pied levé" un camarade de son lycée indisponible. Les deux candidates ont soumis un "Sabroso" composé d’une dorade à la passion accompagnée d’une mousseline de patate douce et de banane jaune. Autre bel artifice de ce plat, une ballotine d’écrevisses panée à la farine de manioc. En dessert, il y a eu un sablé-crémeux basilique-citron avec une gelée au rhum vieux Neisson.

Florence et Océane les gagnantes de la 1ère édition du TJTTC

Maintenant, place au bac que j’espère obtenir avec mention et viser ensuite un BTS ou alors suivre une formation complémentaire d’initiative locale pour ouvrir mon restaurant.

J’avoue ne pas encore réaliser que nous avons gagné, j’ai sauté de joie, vraiment une belle satisfaction et je remercie ceux qui m’ont encouragé et soutenu pour ce défi.

On était un peu stressées au départ et surtout à la fin avec le chronomètre qui défilait. Durant le show, avec les caméras, ça augmentait la pression mais ça se termine bien pour nous.

La seconde place est revenue à un autre binôme du lycée de Bellefontaine, Emelyne Telcide et Soraya Almont.

Sur la troisième marche du podium de ce Trophée des Jeunes Talents de la Table Créole, un binôme issu du régiment du service militaire adapté. Angela Vilocy et Emelyne Breleur ont aussi brillé lors de ce concours avec un "Voyage enchanté au pays natal" composé d’un filet de dorade fumée à la canne à sucre, sauce passion. Pour accompagner ce poisson, une mousseline de banane jaune citronnée, des tagliatelles de carotte, du poivron flambé et de l’igname façon risotto.

Ce concours a été une très belle opportunité pour nous, ça ressemblait à Top chef si l’on peut dire. La troisième place je la vis bien, ce n’est pas une défaite pour moi surtout que nous avons bénéficié de beaux avis de la part du jury ce qui nous encourage à poursuivre.

Je considère que c’est une superbe expérience quand on a la passion de ce métier et ce trophée est source de motivation pour mieux faire encore. Merci aux coachs qui nous ont suivi et ceux qui de près ou de loin ont été source d’encouragement.

Angela Vilocy