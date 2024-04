Un banquet poétique autour des œuvres de Césaire, Éluard et Condé en Seine Saint-Denis

Jeudi 18 avril 2024, date anniversaire de la mort du chantre de la Négritude Aimé Césaire, à l’initiative de Jean Benoit Desnel, directeur des éditions éponyme, le Musée Paul Éluard en Seine Saint-Denis, propose dans ses jardins, un banquet poétique à la mémoire d’Aimé Césaire, Paul Éluard et Maryse Condé.

Le début de l’évènement (15h 30) sera ponctué par un prélude oriental avec des lectures en français et en arabe de Fatima Chbibane et des auteurs Kateb Yacine, Mohammed Dib, Mahmoud Darwich, aux sons du oud (luth oriental), du musicien Salah Lahsoumi. Cette prestation sera suivie par une lecture de poèmes en créole et français de Guy Tirolien et Sonny Rupaire.

Le Musée de Saint-Denis acceuille le banquet poétique Césairien • ©Collection IDEM

Le discours inaugural est prévu à 16h 30 par l’écrivaine martiniquaise Suzanne Dracius, prix Virgile du cénacle européen francophone, marraine de l'événement.

Paul Éluard lecture de son poème "Liberté" par Francis Combes

Le musée de Saint-Denis (93) associe Césaire à Éluard en s’appuyant sur le poème écrit par l'illustre Martiniquais en 1952, "Le tombeau de Paul Éluard". Paul Éluard, nom de plume d'Eugène Grindel, né à Saint-Denis le 14 décembre 1895. Il est mort à Charenton-le-Pont le 18 novembre 1952.

Il publie "Capitale de la douleur" un recueil poétique en vers et en prose traitant les thèmes de l’amour, du rêve ou de la peinture écrit pour sa femme Cala qui l’a quitté pour le peintre Salvador Dali.

En 1942 Paul Éluard publie "Liberté", une ode à la résistance sous l'occupation allemande. La poésie véritable est incluse dans tout ce qui affranchit l’homme de ce lien épouvantable qu’est le visage de la mort. Cette dimension sera donnée par le directeur littéraire de la poésie et éditeur Francis Combes.

L'écrivain Dany Laferrière et l'éditeur Jean Benoit Desnel. • ©Alfred Jocksan

Je tenais à réaliser l'évènement à Paris et souhaiter en un clin d'œil associer Césaire à Éluard. J’ai voulu porter un écho aussi en France (Saint-Denis-93), à l'exposition du moment sur le surréalisme et nous artistes de la Diaspora, qui se déroule au Modern Art Museum de Fort Worth (14 mars – 28 juillet) organisé par AICA (Association Internationale des Critiques d'Art de la Caraïbe). Benoit Desnel, éditeur et organisateur

Aimé Césaire une vision universelle et humaniste

Le 16 avril 2008, le poète et homme politique Aimé Césaire tirait sa révérence à l’âge de 95 ans. Né le 26 juin 1913 à Basse-Pointe, d’une fratrie de 7 enfants, l’écrivain député et maire, fondateur du Parti Progressiste martiniquais, figure emblématique et majeure de la vie politique martiniquaise pendant plusieurs décennies, est l’un des pères du concept de la Négritude.

Cette fête oratoire est l’occasion pour chacun de découvrir ou redécouvrir l’auteur et l’esthétique de ses œuvres.

Le poète Martiniquais, Chantre de la négritude Aimé Césaire • ©Collection Centre Césarien d’Etudes et de Recherches,

La poésie des textes de Césaire permet par les mots, les images, la force des sonorités, l'énergie affective, d'apprécier l'humanisme et le grand cri nègre de l'auteur.

Maryse Condé une combattante au service de l'art

Maryse Condé décédée à l'âge de 90 ans dans le Vaucluse, a consacré sa vie à se battre contre toutes les formes d'oppression et de colonialisme. Prix de l'Académie Française, prix Nobel alternatif et prix de la fondation Del Duca, elle a laissé une importante œuvre littéraire. Les organisateurs ne pouvaient réaliser un banquet césarien sans ajouter Maryse Condé

C'est d'abord le comédien Luc Saint Éloy qui lui rendra hommage puis aux sons du tambour "Mas à Pow" et du gwoka, des poètes, des comédiens et des personnalités du monde culturel de la Guadeloupe et d’ailleurs.

Ce banquet poétique à la mémoire d'Aimé Césaire, Paul Éluard, Maryse Condé se déroule jeudi 18 avril 2024 au Musée Paul Éluard de 16h à 19h 30.