Un carnaval "autrement" dans le sud de Martinique cette année

Le Comité Carnaval Sud de Martinique renonce cette année à la liesse populaire de la traditionnelle parade du lundi gras. Mais il y aura un concours intercommunal et un spectacle avec les reines et les mini-reines, dans un espace ouvert, juste avant les jours gras.

Guy Etienne •

Cette année, la traditionnelle parade du sud est organisée "autrement", en raison du contexte sanitaire contraignant.

La liesse populaire ne sera pas au rendez-vous pour le carnaval 2021, néanmoins, nous ne pouvons faire l’impasse sur ce temps fort de notre patrimoine. Aussi nous proposons de vivre le carnaval autrement. Il est nécessaire de poursuivre le travail engagé depuis de nombreuses années, afin de maintenir la tradition et la promotion du carnaval martiniquais et d’entretenir le lien avec la population. (Anne Bérisson - présidente de l’Association Carnaval du Sud de Martinique)

Anne Bérisson, présidente du Comité Carnaval Sud de Martinique • ©Ch. L

Un carnaval du sud sans public

Avec les communes partenaires, le comité prévoit deux temps forts : l'organisation d’un concours des communes "ayant le mieux traduit l’esprit du carnaval martiniquais" (décoration, expositions…), et un spectacle avec les reines et les mini-reines, le tout réalisé dans un espace ouvert, en amont des jours gras.

La manifestation se déroulera "en l’absence de public et sera retransmise par les médias et via les nouvelles technologies" précise l'ACSM.

L'idée c'est de mettre à profit cette situation sanitaire contraignante pour réfléchir sur notre carnaval et son évolution possible, de donner du sens ou comprendre le sens de ce marqueur social en mettant en avant sa dimension culturelle et patrimoniale et surtout, montrer le travail des communes et associations qui font vivre le carnaval. (Anne Bérisson)

Images de la traditionnelle parade du lundi gras avec l'Association Carnaval du Sud de Martinique (archives) • ©Cap Facebook ACSM / DR

Depuis sa création en décembre 1983, l’Association Carnaval Sud de Martinique (l’ACSM) "s’est donné pour mission de promouvoir et d’animer chaque année le territoire du Sud de la Martinique en valorisant le travail créatif des associations et des artistes", à travers la tradition carnavalesque.