Un centre d'accueil pour les personnes autistes bientôt à Saint Joseph

Le financement d'un centre pour les personnes touchées par le Trouble du Spectre de l'Autisme (TSA) a été acté le 5 décembre entre l'Association Martinique Autisme et l'Agence Française de Dévellopement (AFD), les travaux débuteront en 2024 dans la commune de Saint-Joseph.

En Martinique, le Centre Ressources Autisme (CRA) estime à 3 500 le nombre de personnes touchées par le Trouble du Spectre de l'Autisme (TSA), selon la prévalence qui est d'une personne touchée sur 100. Elles sont prises en charge par plusieurs associations, dont Martinique Autisme. Sur notre territoire, les structures d'accueil et de soins ne sont pas toujours dans en même lieu. Par conséquent, la prise en charge des personnes touchées par le TSA ainsi que les accompagnants n'est pas fluide, voire incomplète.

Le futur centre optimisé pour les autistes • ©Martinique Autisme

Un centre optimisé

Les structures d'accueil de Martinique Autisme permettent aujourd'hui de prendre en charge plus d'une centaine de personnes atteintes de TSA. Avec ce projet ce sont des places supplémentaires qui seront disponibles pour les autistes. Il concentrera surtout des structures d'accueils, d'hébergements et d’accompagnement. Martinique Autisme rassemblera tous ses établissements et services dans un même bâtiment. Le nouveau centre sera situé au quartier "La Fantaisie" à côté de l’hôpital de Saint-Joseph et du nouvel EHPAD en construction.

Ce sera le premier centre dédié à l'autisme en Martinique pour les jeunes et les moins jeunes atteints de TSA. Cela va structurer complètement le parcours de ces personnes et favoriser leur intégration à la vie de tous les jours. Joseph Thomé directeur de Martinique Autisme

Le nouveau centre concentrera :

L'accueil de jour pour les enfants et pour les adolescents

L'accueil de jour et l'hébergement pour adultes

Un service d'accompagnement socio-éducatif et d'accompagnement à l'autonomie.

Trois logements relais pour la préparation à la vie autonome des personnes atteintes de TSA et l'accueil d'urgence de familles ou de personnes porteuses de TSA.

Un espace de rencontre et d'échanges dédié aux aidants.

Le futur centre pour autistes, lieu d'acceuil pour enfants et adultes • ©Martinique Autisme

Le financement de l'AFD

L’AFD contribue à hauteur de 85% au financement global du projet à travers un prêt long terme d’un montant de 11 617 500 €. L'association a fait le choix d'un bâtiment "bas carbone" pour minimiser son impact sur l'environnement.

"Ce projet est bâti en cohérence avec la stratégie nationale pour l'autisme et contribue à répondre aux besoins identifiés localement, tout en étant respectueux de l’environnement", indique l'AFD.