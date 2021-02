Un clip contestataire énerve le régime à Cuba

Martinique la 1ère •

Cinq chanteurs cubains populaires interprètent la chanson "Patria y vida", dans laquelle ils condamnent les plus de soixante ans de "répression" et de "dignité bafouée" à Cuba et prônent une "nouvelle aube".

Ces jeunes chanteurs populaires adeptes du rap, du hip hop ou du raggaeton se sont rassemblés sur le web pour poster sur les réseaux sociaux cette chanson qui prend le contrepied du slogan révolutionnaire "Patria o Muerte (la patrie ou la mort).

"Plus de mensonges. Le peuple demande la liberté, plus de doctrine. Ne crions plus la patrie ou la mort, mais la patrie et la vie", selon les paroles de cette chanson qui énerve le régime cubain.

Commentaire de Michel Gendre.

Une chanson sur internet met en colère le régime cubain

Regardez le clip de cette chanson.