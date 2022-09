Un comité de gestion dédié à la réserve de biosphère de Martinique est opérationnel

Le 15 septembre 2021, l’UNESCO a reconnu l’ensemble du territoire terrestre et marin de la Martinique, "Réserve Mondiale de Biosphère". Les élus locaux toutes tendances confondues, se sont battus durant des années afin que le dossier soit défendu en haut lieu par le gouvernement, après de multiples réunions publiques lors de la préparation du dossier de candidature.

Les réserves de biosphère comprennent des écosystèmes terrestres, marins et côtiers. "Chaque réserve favorise des solutions conciliant la conservation de la biodiversité et son utilisation durable".

Les réserves de biosphère sont des "lieux d’apprentissage du développement durable". Ce sont des sites qui permettent de tester des approches interdisciplinaires afin de comprendre et de gérer les changements et les interactions entre systèmes sociaux et écologiques, y compris la prévention des conflits et la gestion de la biodiversité. Ce sont des endroits qui apportent des solutions locales à des problèmes mondiaux.