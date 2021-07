Un festival du livre jeunesse en Martinique

Le Lamentin et le Saint-Esprit accueillent le premier Festival du Livre Jeunesse de Martinique, du 8 au 10 juillet 2021, avec le soutien de la Direction des Affaires Culturelles. Objectif : faire découvrir au public les publications et les univers des acteurs locaux de ce registre littéraire.

Le premier FLJM (Festival du Livre Jeunesse de Martinique) débute jeudi 8 juillet 2021. Cette manifestation littéraire itinérante se déroulera successivement dans les médiathèques du Lamentin (8 et 9 juillet) et du Saint-Esprit (le 10 juillet).

Elle donnera l'occasion aux acteurs locaux du livre jeunesse de se regrouper, pour faire connaître au public leurs publications et univers respectifs. (DAC Martinique et les Éditions du sucrier)

"Plus l'enfant lit, plus il va se cultiver"

Les professionnels de santé recommandent fortement la lecture pour les enfants et les plus jeunes, "d'autant plus que le cerveau est en construction jusqu’à l’âge de 18 ans".

La lecture permet à l'enfant de découvrir des mots nouveaux et d'enrichir ainsi son vocabulaire (…). Plus l'enfant lit, plus il va se cultiver (…). C'est un moment de calme, sans stress, particulièrement apprécié des parents (…). Le soir, c'est une activité particulièrement reposante qui permet de préparer son corps au sommeil. Pour les adolescents qui n'arrivent pas à s'endormir, la lecture est particulièrement recommandée. (passeportsante.net)

Cette initiative des Éditions du sucrier s’inscrit dans le cadre de l’opération "Partir en livre", du 30 juin au 25 juillet 2021, conduite par le ministère de la culture.