Un hommage aux mamans en chansons pour la Fête des mères

La fête des mères est l’occasion de rendre hommage aux mamans. On ne compte plus les chansons dédiées par les artistes. En 2024, quelques compositeurs, auteurs et interprètes les mettent à l'honneur comme Jean-Pierre Sylvanise avec le titre "Amour aux mamans", Néliz avec "Bonne fête maman" ou Manm' Zel Krys avec "Woulo pou manman".

Manm' Zel Krys - "Woulo pou manman" Dans son premier titre, Manm'Zel Krys, la chanteuse du groupe Obao K' Danse valorise la femme et les mères avec le percussionniste Pipo Démar. Woulo pou manman • ©Manm'Zel Krys Jean-Pierre Sylvanise - "Amour des Mamans" Jean-Pierre Sylvanise propose des textes, de la musique sentimentale, spirituelle, des poèmes en français ou en créole. La musique chez lui demeure une passion. Pour la fête des mères 2024, il met en lumière les mamans d'ici et d'ailleurs. Amour des mamans Jean Pierre Sylvanise • ©Jean Pierre Sylvanise Neliz rend hommage à la mère créole Neliz, l'artiste saintoise, récemment entrée dans le monde de la musique a été découverte par le producteur Christian Léon. Celle qui travaille actuellement sur la fusion bêlé-gwo ka, chante avec tendresse pour les mamans. Clip Neliz : Manman inmé'w • ©Aimé Philippe Alphonso - "Manman Créole" Alice Eda-Pierre est à l'origine des premières organisations de fêtes des mères en Martinique. Durant plusieurs décennies, elle a mis à l'honneur celles qui donnent la vie. Pour parfaire cet hommage, Alice Eda-Pierre a demandé au musicien Marcel Misaine d’écrire une chanson. Voici ce chant interprété par le pianiste martiniquais Louis Jean-Alphonse alias Alphonso et son orchestre. manman créole • ©alphonso "Hommage à ma mère", de Vincent Ozier-Lafontaine, un indémodable "Hommage à ma mère", une chanson culte, vieille de 60 ans, reste d’actualité. L’auteur-compositeur Vincent Ozier-Lafontaine, décédé en 2023, raconte la vie d’antan et revient sur le courage, la dignité et l'art d’éduquer de la mère créole. Vincent Ozier Lafontaine • ©J.V. Production La plus martiniquaise des béninoises Anna Téko La Martinique l'a accueilli et l'a marqué. La chanteuse Anna Téko qui pratique aujourd'hui le spirituel ne peut échapper à ce désir de mettre en avant l'importance de la mère. La chanteuse la plus martiniquaises des béninoises Anna Téko "Manman Chérie" • ©Anna Téko "An Manman", de Gertrude Seinin, une force du patrimoine La diva Gertrude Seinin redonne du sens, depuis 1982 au patrimoine musical traditionnel de la Martinique, en interprétant les œuvres de plusieurs grands compositeurs (Fernand Donatien, Leona Gabriel, Mano Césaire, Joséphine Baker). "An Manman" invite au respect et à la joie de vivre. Gertrude Seinin un compas biguine • ©Gertrude Seinin Kalash, Patrick Saint-ÉLoi, Sylvanise Pépin... Beaucoup d'artistes ont chanté pour les mères. Bonne fête à toutes les mères !

