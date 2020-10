Un homme tué par arme à feu dans la nuit à Fort-de-France

Un homme de 46 ans a été tué par arme à feu hier soir (dimanche 11 octobre 2020) dans le quartier Hauts de Dillon à Fort-de-France.

Franck Edmond Mariette/Brigitte Brault •

Dans la nuit du dimanche 11 octobre 2020, vers 22 h, un homme de 46 ans a été tué par plusieurs balles dans la poitrine dans le quartier Hauts de Dillon à Fort-de-France.Les secours ont été appelés vers minuit. Sur place, les sapeurs-pompiers de Fort-de-France et le Samu n'ont pu que constater son décès.Une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire pour déterminer les circonstances de ce drame. L'auteur des coups de feu est toujours en fuite et recherché par la police.