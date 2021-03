Un premier campus dédié aux métiers de la mer en Martinique

Les jeunes et les adultes pourront se former aux métiers de la mer en Martinique. Le projet de campus des métiers et des qualifications dédié aux métiers de la mer porté par l'Académie de Martinique a été validé par le ministre de l'education nationale. Une première sur notre île.

Brigitte Brault •

Une première en Martinique : le projet du campus des métiers et des qualifications dédié aux métiers de la mer présenté par l'académie de Martinique vient d'être retenu par le ministre de l'éducation nationale.

Initié par Pascal Jan, recteur de l'académie, son but est d'impulser et de porter sur le moyen terme des projets novateurs et structurants à l'horizon 2023.

Ce projet d'ampleur comprend une offre de formation en réseau au bénéfice des jeunes relevant de la formation initiale et continue, des actifs et des adultes en recherche d’emploi, avec notamment comme établissements de référence : le lycée professionnel Raymond Néris et l’École de Formation Professionnelle Maritime et Aquacole (EFPMA) de Trinité.

Il mettra également en avant un partenariat rénové avec des acteurs du monde de l’entreprise (exerçant dans le champ de l’économie bleue) et de la recherche.

Le projet Campus des Métiers et des Qualifications de la Mer en Martinique me tenait particulièrement à coeur (deux axes de mon mandat employabilité et développement du territoire) et je puis dire qu'il va fortement contribuer au développement du territoire, offrir des débouchés aux jeunes et leur donner une qualification avec les enjeux territoriaux d'aujourd'hui et de demain. Pascal Jan, recteur de l'académie de Martinique.

Formations pour jeunes et adultes

Avec le soutien de la CTM

L’étude de faisabilité de l’opération (dans un bâtiment sis au lycée professionnel Raymond Néris) a déjà été lancée par la CTM (collectivité territoriale de Martinique).

Un chantier de désamiantage du site est en cours depuis le 16 octobre 2020.

Pour assurer un co-financement de l’opération (État/CTM), un dossier sera prochainement transmis au ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, au titre du plan de relance concernant le programme « Internat du XXIème siècle ».