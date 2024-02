Un salon autour des bébés en Martinique

Le Salon du bébé organisé par Mark et Action Antilles aura lieu du jeudi 29 février au samedi 2 mars au Centre Commercial Génipa à Ducos. À cette occasion, de nombreux acteurs de la maternité seront présents afin de répondre aux questions des futurs et jeunes parents.

Du soin de bébé, aux produits d’éveil et de bien-être, en passant par la garde d’enfant... les jeunes parents, futurs parents et familles trouveront toutes les informations et tous les services dont ils ont besoin pour l’accueil de leur nouveau-né.