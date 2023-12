Un sans domicile fixe armé d'un couteau a menacé un agent de la CTM au lycée Dumas Jean-Joseph

Grosse frayeur pour un employé de la Collectivité Territoriale de Martinique au lycée Dumas Jean-Joseph ce jeudi (14 décembre).

Très tôt ce matin, l'agent a été menacé par un sans domicile fixe armé d’un couteau au sein de l'établissement.

Les parents d'élèves ont aussitôt été informés de l'événement par l'administration du lycée par voie électronique.

Mesdames et Messieurs les élèves et les Parents d'élèves, Je porte à votre connaissance que le déroulement des cours se trouve perturbé ce jeudi 14 décembre 2023 suite à un droit de retrait de la plupart des personnels enseignants et agents de la CTM qui m'a été communiqué ce jour. Cela suite à de graves menaces qui ont été faites très tôt ce matin à l'encontre d'un de nos agents, dans l'exercice de ses fonctions par un individu identifié comme étant un SDF.