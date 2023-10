Un site internet dédié aux personnes âgées et à leurs proches, pour toutes les démarches administratives

Il existe un site officiel d'informations destinées aux séniors et à leurs familles. Ce guide en ligne recense les différentes prises en charge, les renseignements sur l’hospitalisation, les dispositifs d’urgence, l’assistance à domicile ou encore les aides financières auxquelles peuvent prétendre les personnes du grand âge.

Guy Etienne •

Depuis le 30 septembre 2023, le Service public de l’autonomie et le ministère des Solidarités et des Familles, ont lancé une campagne de communication auprès du grand public. "Elle met en avant le site pour-les-personnes-agees.gouv.fr et les informations qu’il offre aux personnes âgées et à leurs aidants".

Des droits, des aides et des démarches fléchés

Ce portail national dédié au grand âge, affiche 6 onglets à l’ouverture du site. Ils concernent l’autonomie, le vivre à domicile, le logement, la vie en EHPAD, les solutions pour les aidants, ainsi qu’un annuaire des services.

La page recense ensuite 8 thématiques identifiées par des symboles graphiques, en lien avec l’autonomie des aînés. Par exemple en cliquant sur l’icône "aménager mon logement", des informations sont proposées sur le matériel adapté, l’équipement de la salle de bains ou le choix de l’éclairage afin d'éviter les accidents domestiques en cas de vision altérée.

Les thèmes les plus consultés

Des tags ont été ajoutés en bas de page, lesquels renvoient à des compléments d’informations sur le sujet. "Maladie d’Alzheimer", "APA à domicile", "Covid-19", "personne handicapée âgée" etc.

Ces mots-clés au nombre de 15, sont les thèmes les plus consultés par les internautes les plus âgés selon le site.

Le portail national d’information et d’orientation des personnes âgées en perte d'autonomie et de leurs proches, [a été] créé par la loi d‘adaptation de la société au vieillissement. Il est édité et animé par la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie), avec la collaboration de nombreux partenaires, impliqués au quotidien dans l’accompagnement et l’information des personnes âgées et des aidants. Le gouvernement

Une rubrique est aussi réservée à l’actualité. Parmi les dernières en date, l’édition 2023 de la "Semaine Bleue : vieillir ensemble, une chance à cultiver" !

Pour accéder au site, cliquez > ICI.