Un triple hommage à Paulo Rosine... d'abord au Lamentin ce vendredi 27 janvier

30 ans déjà que le pianiste, auteur, compositeur, interprète et chef d’orchestre de l’ensemble Malavoi tirait sa révérence à l'âge de 45 ans, des suites d’un cancer. Mais son œuvre perdure dans la mémoire collective. Un hommage en trois temps forts lui est rendu d'abord au Lamentin, sa ville natale, à travers une rencontre culturelle ce vendredi 27 janvier 2023 à 18h30.

Daniel Betis •

Les compositions de Paulo Rosine au sein des Malavoi n'ont pas pas fini de bercer le public d'ici et d'ailleurs. Un hommage lui est rendu au Lamentin, sa ville natale, ce vendredi 27 octobre 2023, à l'occasion d'une rencontre culturelle baptisée "Paroles d’Artistes : Les Mémoires". Le rendez-vous est fixé à 18h30 à la médiathèque.

Des souvenirs...

Au menu, des expositions, des témoignages, un diaporama, ainsi que des prestation musicale avec Gilles Rosine au piano et Joëlle Vielet au chant.

Cette idée de Marie-France Toul de la bibliothèque territoriale, se poursuivra le vendredi 3 février prochain à l'Université des Antilles, puis le vendredi 10 février à l'office municipal de la culture du Robert.

Paulo Rosine sur scène avec son groupe, les "Malavoi". • ©Collection privée / DR

Qui était Paulo ?

Né un 26 janvier 1948 au Lamentin dans une famille dont la plupart des membres s’intéresse à la musique, Paul Rosine pose ses doigts sur un piano dès l’âge de 12 ans.

Son père, Emmanuel Rosine lui a donné le goût de la musique traditionnelle en particulier avec son violon, un papa musicien qui a aussi fait partie du groupe "Art et Folklore" d’Alexandre Nestoret, l’un des pères fondateurs du ballet martiniquais de l’époque.

Un musicien doué

L’attrait artistique de Paulo Rosine connait un tournant quand sa famille déménage vers la cité Debriand à Fort-de-France en 1963. L’une de ses tantes lui offre son premier piano "Gaveau" (marque renommée fondée à Paris en 1847). L'homme est doué, car il travaille seul son instrument. Arrivé au lycée Schoelcher, il décroche brillamment son Bac et poursuit ses études de droit à l’Institut Vizioz.

Surveillant au Séminaire Collège de Fort-de-France, il est ensuite engagé à la préfecture de Martinique en 1973, comme chef de service du bureau du contrôle de la légalité des actes des collectivités.

Malavoi, la rencontre décisive

La carrière de Paulo débute au sein de l’orchestre "Jeunesse Étudiante Chrétienne" (JEC) de Fort-de-France. Le musicien rencontre très tôt des artistes comme Marius Cultier, Bibi Louison, Alex Bernard, ou encore le violoniste Mano Césaire…, avec qui il fera la suite de son parcours au sein du groupe Malavoi.

Paulo Rosine, au piano avec l'instrumentiste Bib Monville au sax et en compagnie du chanteur, auteur-compositeur Jean-Jacques Goldman • ©Album de la famille Rosine / DR

Entretemps il transite dans des formations telles que "Les Contestataires" avec Henri Guédon, ainsi que le "Conjunto Moderno" aux côtés de Roger Jaffory, d’Henri Pastel, d’Alex Bernard à la contrebasse et d’Emmanuel Césaire, vers la fin des années 60.

La suite on la connaît, en 1974, Paulo intègre définitivement les Malavoi, dont on connait le palmarès, avec Mano Césaire, Jean-Paul Soïme, Christian de Négri et les autres. Puis il sera le chef d’orchestre jusqu’à sa mort, le 31 janvier 1993.

Son œuvre colossale, ses arrangements fulgurants laissent une empreinte indélébile dans le patrimoine musical martiniquais.