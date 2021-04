Un vendredi saint sans chemin de croix pour les catholiques de Martinique

Crise sanitaire oblige, le protocole de ce vendredi saint (02 avril 2021) sera différent. Pour la première fois, les croyants ne pourront pas déambuler comme jadis, dans les églises ou sur la voie publique, afin de se recueillir devant les 14 tableaux du chemin de croix du Christ, conformément au rituel. Ces fidèles resteront à leur place, en respectant la distanciation physique.

Pour plus de "confort", la paroisse de Bellevue a décidé de recevoir ses ouailles au Stade Louis-Achille voisin, dans de meilleures conditions et en appliquant strictement les gestes barrières.

Une autorisation exceptionnelle a en effet été accordée au père Ransey, d'abord pour l'office de la passion du vendredi saint, avec un chemin de croix "symbolique" dès 13h30. Puis, le samedi saint, la veillée pascale est avancée à 15 heures à cause du couvre-feu en vigueur dès 19h.

Des prises de températures sont prévues, on a le contact des gens en cas de souci, donc c'est un contrôle extrêmement rigoureux et puis l'église est trop petite pour ce genre de célébration que l'on ne peut pas multiplier.

On a l'habitude d'organiser des manifestations sur le stade Louis-Achille. Lundi gras, mardi gras et mercredi des cendres nous étions sur le site.

Donc cela me permet de rassembler ma communauté, tout en observant les préconisations des autorités.

Pour la cérémonie de vendredi on sera là dès 13h30 et ce sont des enfants de cathé qui feront le tour du stade, mais le public lui, ne bouge pas de la tribune et en voix off, on va lire les textes des différentes étapes. La fin est prévue vers 17h.

Le samedi on commencera à 15h pour une fin programmée à 18h.

(Père Alain Ransey - curé de la paroisse "Coeur Immaculée de Marie de Bellevue")