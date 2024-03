Une carte interactive pour mieux orienter les femmes victimes de violences en Martinique

Vers quelle structure peut s’orienter une femme victime de violences conjugales ? Depuis vendredi 8 mars, l’OVIFEM donne accès à une cartographie interactive afin de répondre à cette problématique sur son site internet.

À ce jour, près d’une trentaine de dispositifs ont déjà été recensés.

Il est accessible depuis l’adresse suivante : OVIFEM Observatoire territorial des violences envers les femmes – Martinique (alefpa.fr)

Cette carte qui donne un accès différencié selon que l’on soit victime, témoin ou professionnel, permet d’identifier et de localiser les principales structures associatives et dispositifs spécialisés dans l’accompagnement social, sanitaire, psychologique et juridique adapté.