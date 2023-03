Une messe hommage pour le chantre de la tradition, Loulou Boislaville

Partager :

La cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France avait des allures de traditions ce dimanche 19 mars 2023. Les dirigeants du Grand ballet Martinique, Suzon Sainte-Rose et Léandre Moreau avaient convié les membres, la famille et des associations à rendre hommage à celui qui a valorisé notre patrimoine et assuré la pérennité de Noël et du carnaval.

Le dimanche de la Mi-Carême doit être par excellence joyeux en prémices de la fête de Pâques, dans 20 jours. C'est ce moment choisi par les dirigeants du grand Ballet Martinique, Suzon Sainte Rose et Léandre Moreau pour rendre hommage à Loulou Boislaville, disparu le 15 mars 2001. Le chantre des traditions fondateur du grand Ballet Martinique Louis Lucien Boislaville dit Loulou • ©Collection privée Dix heures, la Cathédrale Saint-Louis en plein cœur de Fort-de-France s'est remplie de couleurs, de gens venus de plusieurs communes, de représentants de groupes traditionnels, sans oublier la famille. Le père Platon après les évangiles et les chants ponctués par une chorale de belles voix a rappelé le sens de la Mi-Carême. Cette messe hommage est dédiée à Loulou Boislaville, disparu le 15 mars 2001, à l'âge de 82 ans. Suzon Sainte-Rose Co-directrice du grand Ballet Martinique à l'initiative de cette messe hommage • ©Daniel BETIS 22 ans déjà, le temps passe si vite Fils d'un architecte et d'une marchande de fruits et légumes, Louis Lucien Boislaville est né le 8 janvier 1919. À la fois auteur, compositeur, interprète, il a pérennisé plusieurs traditions : Noël et le carnaval. Ses chansons constituent le répertoire indélébile de notre culture créole. L'histoire retient aussi qu'il est aux côtés d'Alexandre Nestoret et Marcel Misaine, l'un des pères fondateurs du groupe folklorique martiniquais, devenu plus tard, le grand ballet de Martinique. Cet esprit de transmission se poursuit, comme le montre cette famille du groupe folklorique les Balisiers, avec la mère, la fille et les petits enfants habillés en tenue traditionnelle. La transmission respectée. Yvonne (du groupe les Balisiers) à gauche est avec sa fille Leslie et ses petits enfants Mathis et Yline. Tous en tenue traditionnelle • ©Daniel BETIS Loulou a aussi mis en évidence le talent de plusieurs artistes : Ti Émile, Vava Grivalliers, Eugène Mona, Marcé, Jean-Claude Lamorandière, Christian Gernet. Il était un véritable ambassadeur du tourisme.

Une cérémonie de toute beauté pour Léandre Moreau. Le grand Ballet Martinique continuera à perpétrer ce patrimoine que nous a légué Loulou Boislaville. Le temple de la tradition reste inachevé de longs et pénibles efforts seront encore nécessaires avant que notre tâche soit achevée; A toute heure, nous rappelons la grandeur des devoirs que nous a inculquée Loulou Boislaville et que nous nous sommes imposés. Nous continueront l'œuvre en répandant les vérités que nous avons acquises. Léandre Moreau -Co-Directeur du grand Ballet Martinique kyrié eleison chanté par la chorale de la cathédrale • ©Daniel BETIS

