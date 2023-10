Une nouvelle mobilisation anti-chlordécone rassemble près de 1000 personnes dans les rues de Fort-de-France

La semaine de mobilisation Simenn Matinik Doubout - Gaoulé kont klordecone s’est achevée ce samedi 28 octobre par une marche dans les rues de Fort-de-France. Malgré les conditions météorologiques, près de 1000 personnes ont défilé dans artères du centre-ville pour redire « non au non-lieu » dans l’affaire de l'empoisonnement au pesticide dans les Antilles.

Hommes, femmes, adolescents, jeunes enfants… Le temps ne les a pas épargnés mais ils ont bravé la pluie et l’orage pour soutenir une fois de plus la lutte anti-chlordécone. Ce samedi matin, toutes les générations étaient rassemblées dans les rues de Fort-de-France pour une nouvelle manifestation contre le pesticide classé « cancérogène probable » en 1979, interdit aux États-Unis dès 1977 et utilisé dans les bananeraies antillaises jusqu'en 1993.

Après des prises de paroles à la Maison des Syndicats, près de 1000 personnes ont battu le pavé pour protester contre le non-lieu rendu par la justice dans l'affaire d'empoisonnement au chlordécone aux Antilles. Unanimement, ils clamaient “justice et réparation”.

J’ai tenu à être présent même si c’est symbolique pour marquer la solidarité de mon organisation, qui comme d’autres forces politiques cherchent à relayer la voix de ceux et celles qui se battent pour ça ne se termine jamais sur un non-lieu, c’est-à-dire sur le silence par rapport à un scandale qui est à la fois écologique, sanitaire mais aussi éminemment politique. Personne ne peut croire que l’État Francais n’était pas au courant de la dangerosité du chlordécone.(…) Personne ne peut imaginer que l’État français n’a pas tout fait pour faire taire l’explosivité de ce dossier à partir du moment où on a retiré le chlordécone en 1990 puis en 1993 ici. Le non-lieu est inacceptable moralement. Olivier Besancenot, porte-parole du Nouveau Parti Anticapitaliste

Depuis le début, l’association féministe Culture Égalité s’est toujours mobilisée sur cette cause parce que le peuple entier est concerné et les femmes le sont particulièrement. (...) Quand on nous dit qu’il y a un non-lieu, c’est scandaleux. Ce n’est pas audible, ce n’est pas acceptable. C’est une humiliation pour la population martiniquaise. Georges Arnaud, co-fondatrice d’association Culture égalité

Parce que des ouvrières de la banane, sans aucune protection, ont épandu à la main le chlordécone et respiré cet insecticide; ont plongé leurs bras nus dans les bains de fongicides et ont ramené dans leur foyer, sur leurs vêtements, sur leur peau, les dangereuses molécules et en même temps des douleurs qui perdureront longtemps après la retraite, SANS PRESCRIPTION ! communiqué de Culture Égalité

Cette mobilisation est le point d’orgue de la semaine Simenn Matinik Doubout - Gaoulé kont klordecone lancée par un collectif qui regroupe une trentaine d'organisations. À travers ce grand “déboulé”, militants et autres citoyens souhaitaient "exprimer leur révolte et exiger la vérité, la justice et les réparations des crimes du chlordécone qui pèsent sur le présent et le futur."

On a tenu à venir parce qu’on est concerné par le scandale sanitaire et ça concerne aussi les générations à venir. Ça leur permet de prendre conscience de a problématique du chlordécone qui existe depuis des décennies et qui va perdurer, ce qui fait que ma fille aussi sera exposée. L’objectif de cette mobilisation est d’exprimer le fait qu’on ne soit pas d’accord avec ce non-lieu. Hélène, une mère accompagnée de sa fille

Selon les chiffres de la préfecture, 700 personnes composaient le cortège.