Une nouvelle promotion de "cadets de la gendarmerie" a débuté sa formation en Martinique

Une vingtaine de martiniquais âgés entre 16 et 18 ans, viennent de rejoindre les rangs des militaires en tant que "cadets de la gendarmerie nationale". Cette intégration d’un an à raison d’un jour par mois, est l’occasion pour ces adolescents et jeunes majeurs de partager des valeurs républicaines, par la voie d’activités pédagogiques et ludiques.

Guy Etienne •

La nouvelle promotion des "cadets de la gendarmerie" de Martinique compte 21 jeunes âgés de 16 à 18 ans. Il y a quelques jours (le 9 octobre 2022), ils ont participé à leur première journée d'intégration. Celle-ci a débuté par une cérémonie de levée des couleurs à la caserne de Redoute à Fort-de-France, en présence des parents et du commandement. Envie de faire carrière ? Les principaux objectifs du dispositif des "cadets de la gendarmerie" (institué par le gouvernement en 2018), "consistent à "développer l’esprit citoyen via des projets collectifs, à promouvoir le sens civique des participants, à renforcer le lien entre l’armée et la population et à faire découvrir la gendarmerie". Ce programme qui s’inscrit dans le cadre du SNU (Service National Universel), suscite aussi chez certains jeunes l’envie d’embrasser une carrière militaire. La nouvelle promotion des "cadets de la gendarmerie nationale" en Martinique face au commandement et en présence des parents (octobre 2022). • ©Facebook Gendarmerie de Martinique Avant d’accéder à la promotion des "cadets de la gendarmerie de Martinique", Ranaïs, Lucas, Sadia, Kency, Thomas, Eve, Brian, Marie-Noëlle, Cassandra, Samuel, Romana, Marc-Anthony, Maxime, Dorian, Arthur, Donovan, Malaury, Alicia, Sarah, Soha, et Othalia ont d’abord été des volontaires du SNU. Le SNU est un projet de société visant à favoriser le sentiment d’unité nationale autour de valeurs communes (…). Il vise à impliquer davantage la jeunesse française dans la vie de la nation. En favorisant le brassage social et territorial, il permet de développer la cohésion sociale (…), la culture de l’engagement, à faire prendre conscience des enjeux de la défense et de la sécurité (…). gouvernement.gouv A l'issue de leur formation, après un examen comportant un QCM et un entretien individuel, un brevet des "cadets de la gendarmerie" est délivré aux participants. Ces derniers auront ainsi découvert l'institution et seront "préparés à réussir les concours et recrutements des métiers de la sécurité". Pour en savoir plus : brigade de Redoute au 0596 599 191

