Une nouvelle tentative pour capturer le crocodile du Lamentin ?

Le crocodile qui vit dans le canal du Lamentin, depuis plusieurs années, est devenu une attraction. Certains s'en approchent pour avoir le meilleur cliché. Les autorités s'en inquiètent et rappellent qu'il s'agit d'un animal sauvage, dangereux, capable de tuer. Une nouvelle tentative de capture est à l'étude.

Xavier Chevalier •

La Martinique est en pleine saison des pluies et les fortes averses qui se succèdent font monter le niveau des cours d'eau. "Georges" le crocodile, en profite pour s'aventurer sur les berges.

Les signalements se succèdent

De nombreux badauds ont pu observer l'animal dans la rivière Lézarde ou encore à proximité du centre commercial et du palais des sports au Lamentin. La commune prend des dispositions afin d'éviter un drame.

Les messages de prévention des différents services de l'État se succèdent afin d'appeler à la plus grande prudence. Il s'agit d'un animal sauvage qui peut mordre ou tuer s'il se sent acculé. Or certains tentent de s'approcher au plus près de "Georges" afin de réaliser le meilleur cliché.

"C'est maintenant que nous devons essayer de le capturer"

Les autorités affirment qu’il n’y a qu’un seul crocodile en Martinique. Georges serait une femelle âgée d'une vingtaine d'années. Cette espèce de crocodile du Nil a une espérance de vie de 70 ans. "Étant l'unique représentante de son espèce, elle ne peut pas se reproduire" d'après les spécialistes.

Il y a déjà eu trois tentatives pour capturer Georges. La première a été menée par l'Office Français de la Biodiversité (OFB). Les deux autres par des spécialistes américains venant des Everglades. Toutes ont échoué. Je pense que ce n'était pas la bonne période. Là, nous avons de nombreux signalements de l'animal, nous savons où il se trouve. C'est maintenant que nous devons essayer de le capturer. Pour l'instant il ne s'agit que d'une piste. Philippe Quémart, chef du service biodiversité à la DEAL Martinique (Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement)

Philippe Quémart souhaite une solution active avant qu'un drame arrive. Pour l'instant, les autorités n'ont pas encore pris de décision.