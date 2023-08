En attendant la capture de "Georges le crocodile", la ville du Lamentin souhaite sécuriser l'accès aux rives

Selon plusieurs témoignages, l'animal a été vu non loin du centre commercial du Lamentin lundi 21 août 2023. Une nouvelle sortie après un fort épisode de pluie. Cette fois encore, de nombreux badauds ont souhaité l'approcher ou encore prendre des photos de l'animal qui est dangereux. La municipalité du Lamentin souhaite sécuriser la zone.

Peggy Pinel-Fereol •

"Ça ressemblait à une arrivée du tour cycliste. Il y avait des véhicules partout. Il y avait des parents avec des enfants et même certains avec des nourrissons sur les bras. Le giratoire du palais des sports était bloqué. Certains ont garé sur le parking de l'hypermarché et ils ont traversé le petit caniveau pour aller sur le bord de la rive de l'autre côté". Voilà ce que raconte un témoin présent hier (lundi 21 août 2023) lors de la dernière sortie de l'animal surnommé "Georges le crocodile".

Plusieurs sorties depuis juillet

Les apparitions du reptile sont de plus en plus fréquentes ces dernières semaines. Il avait été aperçu le 24 juillet 2023 par un groupe de badauds au même endroit, entre le palais des sports du Lamentin et le centre commercial Places d'armes.

Sur les réseaux sociaux, les témoignages et les photos se multiplient. Une internaute indique l'avoir vu de très près et pris en photo alors qu'elle garait son véhicule pour aller faire ses courses.

Il était carrément posé sur l'herbe du côté du parking de l'hypermarché. Témoin le 14 août 2023

Quelques jours plus tôt, une de nos journalistes de Martinique la 1ère l'avait aperçu le 1er août 2023.

Un animal sauvage et dangereux

Selon la municipalité du Lamentin, les rives seraient plus accessibles pour l'animal après le nettoyage des lieux en prévention des potentielles inondations liées à la saison cyclonique. Inquiétée par ces regroupements, la ville souhaite sécuriser la zone afin d'éviter tout accident.

Aujourd'hui, c'est à qui prendra la photo la proche du crocodile avec tous les risques que cela comporte. Au niveau de ville, nous sommes en train de travailler avec les services juridiques afin qu'un arrêté soit pris concernant l'approche des rives et le stationnement. Il y a un danger. Judith Laborieux, adjointe au maire en charge de la sécurité, ville du Lamentin

Plusieurs missions (en 2016, 2021 et 2022) ont été organisées afin d'attraper l'animal sauvage qui représente un véritable danger. Des traques sous l'autorité de l'État. Mais aucune n'a permis de l'appréhender. Selon les experts, le reptile évolue dans un espace très vaste qui ne facilite pas sa capture.

Nul ne connaît exactement la race de "Georges", mais selon les autorités, "il est capable de mordre et de tuer, si quelque chose le perturbe ou lui fait peur". La plus grande vigilance est requise en présence de l'animal.