Une organisation martiniquaise contribue à la lutte contre la cybercriminalité

L’Organisation Non Gouvernementale (ONG) "Humanity for the world" située à Sainte-Marie, travaille avec l’ONU sur le projet d’une convention mondiale de lutte contre la cybercriminalité. L'association est présidée par Audrey-Pomier Flobinus, conférencière martiniquaise, diplomate humanitaire, lobbyiste, auteure experte en développement économique.

Fondée en 2017, "Humanity For The World" (HFTW) réalise dans le cadre de l’ONU, un travail considérable. Cette ONG (Organisation non gouvernementale) située dans la ville de Sainte-Marie en Martinique, multiplie des interventions et apporte sur le plan international des contributions en matière de développement durable.

HFTW a une vision pour le monde, basée "sur un amour inconditionnel universel au centre de chaque action pour une évolution vers un monde meilleur".

Humanity for the world travaille sur la cybercriminalité

Accréditée par l’Office de lutte contre les crimes et drogue de l’ONU, HFTW participe depuis 2017 à différents travaux de haut niveau au sein de l’institution.

Depuis 2021, cette association française présidée par Audrey Pomier Flobinus, travaille pour l’élaboration d’une convention mondiale de lutte contre l’utilisation des technologies de l’information et de communication à des fins criminels (fraude, extorsion, harcèlement) en exploitant des données personnelles.

La présidente de Humanity For the world Audrey Pomier Flobinus • ©Daniel BETIS

Les cyberattaques peuvent cibler non seulement les particuliers mais aussi les administrations et les entreprises, les criminels réclamant des rançongiciels.

Un engagement fort pour une société humaine et durable

Plusieurs sessions à la fois en présentiel et à distance ont permis à l’ONG d’apporter sa contribution sur le sujet. Dès sa première intervention à l'ONU, entre le 28 février et le 11 mars 2022, la présidente de l'association HFTW a montré son engagement fort.

La présidente de Humanity for the world Audrey Pomier Flobinus • ©ONU

Audrey Pommier Flobinus attire l’attention à chaque session sur la coopération internationale, la fracture numérique et le cyber harcèlement qui touche les femmes, les jeunes filles et les enfants…

Aujourd’hui 193 pays, des délégations, des O.N.G. sont en passe d'éditer une convention portant un frein à la cybercriminalité. Celle-ci verra le jour lors de la dernière session qui se tiendra au début du 1er trimestre de 2024.

L'association Humanity For The World (HFTW) s'est engagée pour la démocratisation et pour la réalisation transversale des 17 objectifs définis par la nouvelle feuille de route du développement durable (ODD) à l’horizon 2030.

Audrey Pomier Flobinus a rencontré à l'ONU Jessie Jackson défenseur des droits civiques • ©Collection privée

Qui est Audrey Pomier Flobinus ?

Conférencière, diplomate humanitaire, auteure, experte en développement économique, la présidente de l’ONG apolitique, non confessionnelle, "Humanity for the world" (fondée en 2017), met son talent au service du développement économique et social mondial.

Lobbyiste auprès du Parlement européen, elle est Docteur Honoris Causa depuis 2018 en Indonésie par l'Universal Institute of Professional Management (UIPM) pour l’initiation de ce projet humanitaire international. Cette même année, Audrey Pomier Flobinus décroche le trophée prestigieux d’argent de femmes dirigeantes aux États-Unis (Stevie Award for Women in Business). Elle devient juge pour le trophée en 2019, 2020 et 2021.

La salle de l'ONU • ©Collection privée

Ingénieure d'étude sanitaire spécialisée en épidémiologie des cancers, elle fait son entrée dans le livre "World Women Leading Change", du mouvement féminin indonésien du même nom, parmi 20 parcours inspirants de femmes qui impactent le monde.

2022, elle devient membre du conseil consultatif de l'Université Internationale de Schiller pour les programmes de Bachelor et Master en Relations internationales et diplomatie (France, Allemagne, Espagne, Etats-Unis).

Secrétaire Générale de la Société Caribéenne d'Imagerie Nucléaire (SCIN), la diplomate humanitaire, travaille avec une bonne équipe au sein de l’association apolitique non confessionnelle spécialisée dans la réduction de souffrances et des inégalités de toute sorte.