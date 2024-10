Une page se tourne pour les 55 salariés titulaires de l’hôtel La Batelière en Martinique

L’hôtel de Schoelcher change de mains. Exit la "SA Caraïbes Investissements" du Groupe Monplaisir, au profit de la "SARL Société Hôtelière Karukéra" représentée par l’homme d’affaires guadeloupéen, Patrick Vial-Collet.

Ce dernier a proposé une offre combinée avec la "SARL Casbat" laquelle a financé une partie du site, attenante au Casino voisin qu’elle exploite.

Du côté des 55 salariés licenciés "pour motif économique" c’est un coup de massue, même s’ils redoutaient cette issue depuis la fermeture du 6 août dernier, après que l’établissement a été placé en redressement judiciaire pour la 3e fois, à cause des difficultés financières du désormais ex-propriétaire, le Groupe Monplaisir.

Ces employés remerciés doivent se réunir lundi 21 octobre afin de décider avec leur avocat s’ils font appel ou non de la décision du Tribunal, mais sans conviction.

Nous sommes en situation de crise et sous pression (…). Les avis sont partagés pour l’appel, mais on est tous d’accord pour dire que ce qui a provoqué les difficultés financières, c’est la mauvaise gestion et la vétusté de l’hôtel. Et donc les plans de rénovation envisagés depuis plusieurs années, n’ont jamais été engagés. Aujourd’hui, on est à environ 11 millions de dettes cumulées.