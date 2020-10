Une performance artistique à Fort-de-France, plaidoyer en faveur de la liberté d’expression et du vivre ensemble

Un moment de mode, vivant et incarné, au format d'une performance, samedi matin (24 octobre 2020) en faveur de la liberté d’expression et du vivre ensemble. Des modèles parés de bijoux voyants, habillés de vêtements aux formes inattendues ont défilé dans les rues de Fort-de-France.

Claude GRATIEN - Jean-Claude SAMYDE •

©Claude Gratien

Artiste Jaddict organisatrice de la performance

Vous n’avez pas pu les manquer si vous étiez dans les rues du centre-ville de Fort-de-France ce samedi matin.De la cour Perrinon aux abords de la Tour Lumina en passant par les axes principaux de Fort-de-France, habillés de vêtements aux formes inattendues et aux couleurs vives, plusieurs modèles parés de bijoux voyants ont déambulé au rythme d’une musique syncopée. Le groupe attise la curiosité des spectateurs.Cette manifestation dans les rues de Fort-de-France est une performance de l’artiste et designer Jaddict. Au vu des performances des modèles, l'objectif est atteint pour ces garçons et ses filles aux physiques divers, venus d’horizons très différents.La déambulation des artistes dans le centre-ville était avant tout un plaidoyer en faveur de la liberté d’expression et du vivre ensemble.