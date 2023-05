Une transaction de cocaïne tumultueuse est à l'origine d'un double homicide à Fort-de-France

Le service territorial de police judiciaire (STPJ) de la DTPN972 (Direction Territoriale de la Police Nationale de la Martinique ), vient de livrer ses conclusions après le double homicide au quartier Pont de Chaines à Fort-de-France le 15 mai dernier, selon une récente communication de la procureure de la République.

Martinique la 1ère •

Dans la soirée du 15 mai 2023, deux hommes ont été abattus au quartier Pont de Chaînes à Fort-de-France. Un troisième homme blessé par balle s'est présenté à l'hôpital. "Le blessé, admis à l’hôpital, y a été placé en garde-à-vue de même qu'un complice. Un troisième protagoniste a été arrêté le 16 mai 2023", indique ce soir Clarisse Taron, la Procureure de la République.

L'enquête de police a mis en évidence l'existence d'une transaction de cocaïne entre deux acheteurs et deux vendeurs de drogue, tous armés lors de leur rencontre. Les acheteurs ont braqué les vendeurs et un échange nourri de tirs a eu lieu causant le décès d'un homme dans chaque camp. C'est le second acheteur qui a été blessé. Clarisse Taron, procureure de la République à Fort-de-France

Selon le parquet et la police, deux armes de calibre 9 mm ainsi qu'un fusil semiautomatique de type AR15, de la cocaïne et de l'argent liquide ont été saisis.

Les trois personnes ont été présentées le 19 mai 2023 à un juge d'instruction, "mis en examen des chefs de meurtres en bande organisée et tentatives, infractions à la législation sur les armes et sur les stupéfiants et association de malfaiteurs. Ces 3 personnes ont été écrouées".

Depuis le début de l'année, dix homicides qui ont été commis en Martinique dont 8 par arme à feu.