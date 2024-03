Une voiture atterrit dans le Canal Levassor à Fort-de-France… les deux occupantes sont saines et sauves

Deux femmes âgées ont été secourues en fin de matinée ce vendredi 1er mars 2024 dans le Canal Levassor à Fort-de-France. Elles étaient coincées à l’intérieur de leur voiture qui s’est retrouvée sur le toit, après un vol plané. Il s’agirait d’une perte de contrôle, mais les occupantes sont saines et sauves. Voyez la vidéo amateur dans cet article.

Ce vendredi 1er mars 2024, vers 11h45, une voiture s’est retrouvée sur le toit dans le Canal Levassor à Fort-de-France, non loin de l’hôtel social (l’ACISE). Les deux occupantes âgées de 71 et 91 ans, ont été secourues par des témoins qui étaient sur place, juste avant l’arrivée rapide des sapeurs pompiers et de la police.

Perte de contrôle ?

La rivière n’était pas en crue fort heureusement, ce qui a facilité l’intervention. Les deux passagères sont choquées après ce vol plané, mais elles sont saines et sauves après avoir été extirpées du véhicule sans trop de difficultés, puis évacuées vers le CHU de la Meynard. Une perte de contrôle serait à l’origine de cet accident d’après les premiers témoignages recueillis sur place.

⇓ Voyez la vidéo amateur de l’intervention filmée par des badauds puis postée sur les réseaux sociaux. ⇓